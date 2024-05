Ca la noi, la nimeni – Pierderea bătăliei cu încălzirea globală!?

Motto: „O națiune care-și distruge solurile, se distruge pe sine. Pădurile sunt plămânii terenurilor noastre, care curăță aerul și dau forță oamenilor.” – Franklin D. Roosevelt

Lumea tocmai a înregistrat cea mai fierbinte lună aprilie din istorie, prelungind o serie de 11 luni în care fiecare a stabilit un record de temperatură, a anunțat miercuri Serviciul de monitorizare a schimbărilor climatice din Uniunea Europeană. Desigur, Serviciul de monitorizare a schimbărilor climatice se referă la Uniune Europeană, cea din care face parte – cu bune și cu rele – inclusiv România.

NE-AM VÂNDUT ȘI „AURUL VERDE”. După ce România ș-a vândut „aurul negru” către OMV, care și-a mai adăugat un Petrom în coadă, ca o sfidare a amintirii companiei de exploatare a țițeiului și gazului metan către firma austriacă, nu ne-am învățat minte și am trecut și la vânzarea „Aurului verde”, cum li se mai spune pădurilor cu care Dumnezeu a binecuvântat țara încă numită România. Și culmea, tot unei companii austriece. Și tot pe bani puțini, ca și în cazul vânzării frauduloase a PETROM! Firma austriacă taie în ras pădurile ce au fost cândva ale poporului român. Când vezi imaginile cu munții noștri, cu pădurile tăiate în ras, îți vine să plângi nu alta! Pădurile erau plămânul României, care producea oxigen și lemn de bună calitate pentru mobilă și pentru case. Încă și astăzi se mai taie copaci din pădurile ce au fost cândva ale țării, iar acum copacii falnici ai pădurilor din România iau drumul străinătății, neprelucrați!

CREȘTEREA TEMPERATURII PĂMÂNTULUI, DE NEOPRIT?! Fiecare lună, începând cu luna iunie 2023 s-a clasat ca fiind cea mai caldă înregistrată vreodată pe planeta Pământ, comparativ cu luna corespunzătoare din anii precedenți, a precizat Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice, potrivit Reuters.

Incluzând luna aprilie, temperatura medie mondială a fost cea mai ridicată înregistrată vreodată pentru o perioadă de 12 luni – cu 1,61 grade Celsius peste media din perioada preindustrială 1850-1900.

ARDEREA COMBUSTIBILILOR FOSILI – O CALAMITATE. Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din arderea combustibililor fosili sunt principala cauză a schimbărilor climatice.

În ultimele luni, fenomenul El Nino, care încălzește apele de suprafață din Estul Oceanului Pacific, a crescut, și el, temperaturile.

Hayley Fowler, cercetător în domeniul climei la Universitatea Newcastle, a declarat că datele arată că lumea este periculos de aproape de a încălca obiectivul Acordului de la Paris din 2015, de a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius.

„În ce moment declarăm că am pierdut bătălia pentru a menține temperaturile sub 1,5 grade Celsiu? Părerea mea personală este că am pierdut deja această bătălie și că trebuie să ne gândim foarte serios la menținerea sub 2 grade Celsius și la reducerea cât mai rapidă a emisiilor”, a spus cercetătorul, conform Mediafax.

ION PREDOȘANU

P.S. ÎNTÂLNIRE IOHANNIS-BIDEN, LA CASA ALBĂ! Invitat la Washington de către un ONG, de fapt o Fundație, pentru a i se înmâna un Premiu – Oscarul Națiunilor, Preș. Klaus Werner Iohannis s-a lipit și de o nesperată, neașteptată și neanunțată primire la Casa Albă. Unde a avut o întâlnire față-n față cu președintele Joe Biden, marcând astfel împlinirea a 20 de ani de când România este membru NATO! Joe Biden i-a cerut președintelui Iohannis să ajute în continuare Ucraina, inclusiv printr-un sistem de luptă antiaerian Patriot. Președintele Klaus Iohannis a promis că va discuta în țară această posibilitate și să se precizeze ce va primi în schimb România.(Ion Predoșanu)