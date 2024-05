Vulturii au luat titlul! Andriucă: ,,Ne gândim la Cupă și la baraj”

Vulturii Fărcășești este campioana Gorjului și va reprezenta județul la barajul pentru promovare în Liga a 3-a la fotbal. Trupa lui Costel Andriucă este câștigătoarea meritorie a competiției, cu două etape înainte de final. Deși au fost conduși la pauză, oaspeții au obținut succesul care le asigură definitiv primul loc pe terenul formației Petrolul Bustuchin. Un hat-trick al lui Ionuț Berescu și reușita lui Cătălin Rotaru au asigurat un succes concludent pentru vulturi. Antrenorul campioanei se aștepta la această performanță și a vorbit despre viitorul echipei. Angrenat și în fotbalul juvenil, Andriucă nu știe dacă următorul sezon îl va mai prinde la Fărcășești, o echipă cu fani pasionați și o conducere care i-a oferit sprijin. Până atunci, vulturii vor cupa județeană și se gândesc la duelul cu reprezentanta Mehedințiului.

,,Eu m-am dus la Fărcășești să câștig, nu să pierd. Nu mi-a plăcut niciodată să pierd și am avut susținerea primarului și a oamenilor de acolo, a conducerii. Am putut să mai aduc doi-trei jucători și acesta a fost primul obiectiv, să câștigăm campionatul. Am pierdut acasă cu Rovinari, un singur meci, după aceea nu ne-am mai încurcat nicăieri. Este primul campionat din istoria lor, la Fărcășești. Oamenii din comună ne susțin, vin la meciuri, și în deplasare, și acasă. Obiectivul următor e cupa. După aceea, barajul de promovare care, cel mai sigur, se va da cu Viitorul Severin. Am avut o discuție cu domnul primar, încearcă să mai caute resurse financiare, să găsească pe cineva care să mai vină în ajutorul primăriei, un sponsor. Și, deocamdată, acesta este obiectivul nostru, să câștigăm Cupa și să câștigăm barajul. Eu mi-aș dori să rămân, dar vedeți dumneavoastră, timpul nu prea îmi permite să merg la liga a treia. Sunt angrenat în mai multe părți și nu fac față. La copii n-o să renunț, deci nu știu ce să zic la momentul acesta”, a declarat antrenorul.

Liga 4, Etapa 24

FC Petrolul Țicleni 4 – 2 CSO Tismana

CS Parângul Bumbești-Jiu 0 – 6 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești

CS Petrolul Bustuchin 1 – 4 CS Vulturii Fărcășești

CS Minerul Motru 2008 1 – 0 CS Internațional Bălești

CS Unirea Țînțăreni 8 – 0 AS Jupânești

CS Petrolul Stoina 1 – 5 CS Jiul Rovinari 2016

CS Minerul Mătăsari 1 – 3 CSC Negomir

Cătălin Pasăre