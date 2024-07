CSO Turceni – Gilortul Târgu Cărbunești, în primul tur al Cupei României

Federația Română de Fotbal a stabilit miercuri, 24 iulie 2024, meciurile din Turul 1 al Cupei României, ediția 2024-2025. Jocurile se dispută într-o singură manșă, eliminatorie, în data de 31 iulie 2024, de la ora 17:30. CSO Turceni – CS Gilortul Târgu Cărbuneşti este duelul gorjean pentru Turul 2.

Program meciuri Turul 1 Cupa României, ediția 2024-2025:

ACS SR Municipal Braşov – CS Universitar din Alba Iulia

ACS KSE Târgu Secuiesc – AFC Odorheiu Secuiesc

CSO Petrolul Potcoava – ACS Oltul Curtişoara

ACS Cozia Călimăneşti – ACS Viitorul Dăeşti

CSO Turceni – CS Gilortul Târgu Cărbuneşti

ACS Minerul Lupeni – CSM Jiul Petroşani

AFC Voinţa Lupac – CS Phoenix Buziaş

CS Metalurgistul Cugir – ACS Mediaş

ACS Industria Galda – CSM Unirea Alba Iulia

ACS Viitorul Sântimbru – CS Sănătatea Servicii Publice

CSM Avântul Reghin – ACS Târgu Mureş

CS Minerul Ocna Dej – ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – CS Minaur Baia Mare

CSM Victoria Carei – CSM Olimpia Satu Mare

CS Lotus Băile Felix – ACSC Crişul Sântandrei

CS Bihorul Beiuş – CS Gloria Lunca Teuz Cermei

CS Socodor – ACS Progresul Pecica

ACS ACB – CS Şoimii Lipova

CS Avântul Periam – CSC Peciu Nou

CSO Viitorul Darabani – ACS Şomuz Fălticeni

CSM Paşcani – CS Ştiinţa Miroslava

AS FC Rapid Brodoc – CSM Vaslui

CS Aerostar Bacău – CSM Bacău

CS Voinţa Cudalbi – AFC Viitorul Onești

CS Sporting Lieşti – ACS Unirea Braniştea

ACS Hamangia Baia – AFC Dacia Unirea Brăila

ACS Viitorul Şuţeşti – CS Viitorul Ianca

CS Axiopolis Cernavodă – CS Gloria Băneasa

ACS Înainte Modelu – AS FC Agricola Borcea

ACS Progresul Fundulea – ACS Recolta Gheorghe Doja

ACS Voinţa Limpeziş – CSM Râmnicu Sărat

CS Sporting Roşiori – SCM Dunărea Giurgiu

CSL Ştefăneştii de Jos – ACS LPS HD Clinceni

CS Păuleşti – CSO Plopeni

CS Tricolorul Breaza – AS FC Pucioasa

ACS Aro Muscelul Câmpulung Muscel – CSM Flacăra Moreni

ACS Lupii Profa – ACS Unirea Bascov

ASC Ciucaş Tărlungeni – ACS Kids Tâmpa Braşov

Echipele notate primele vor fi gazde, în urma clasării pe o poziție inferioară față de adversar în sezonul precedent. Turul 2 al competiției are loc pe 7 august 2024.

Cătălin Pasăre