Cojocaru mai vrea jucători la Viitorul

Antrenorul Viitorului, Călin Cojocaru, își mai dorește două transferuri până la startul sezonului. Echipa din Târgu Jiu a remizat în penultimul amical al verii, 3-3, cu ACSO Filiași. Partida s-a disputat în Dolj, iar gorjenii au revenit de la 1-3 la pauză. Florin Cioablă cu o dublă (27’, 34’) și Daniel Rogoveanu (45’) au anulat reușita lui James Akugbe (21’). Gazdele nu au putut ține de scor în partea secundă, când Pefoura Okom Zacharie (60’) și Ovidiu Rasoveanu (69’) au marcat pentru Viitorul. Antrenorul Călin Cojocaru a fost mulțumit de anumite aspecte, dar a mai cerut jucători. Principala problemă, în acest moment, este omogenizarea lotului. De asemenea, mulți fotbaliști au venit pe parcurs și mai au carențe fizice. ,,Un meci bun din punct de vedere fizic, având în vedere starea terenului. A plouat torențial înaintea meciului și nu am putut juca un fotbal de calitate. Mă deranjează că am luat trei goluri foarte ușor, chiar dacă am început cu o garnitură formată din jucătorii care au evoluat mai puțin în celelalte amicale, dar îmbucurător e că ne-am creat ocazii și că am egalat. Mai avem un amical la Râmnicu Vâlcea și ne pregătim pentru meciul de la Oradea, din prima etapă. A devenit o obișnuință ca în fiecare vară să schimbăm lotul. Sper să fi făcut alegerile bune (n.r. – referindu-se la jucătorii aduși). Un lucru negativ este că jucătorii au venit pe rând și nu sunt toți la același nivel, din punct de vedere fizic. Mai avem nevoie de unul-doi jucători. Sper să vină cât mai repede, fiindcă suntem în criză de timp. Trebuie să devenim pe zi ce trece tot mai omogeni, să creștem de la meci la meci”, a spus Călin Cojocaru pentru Liga2.ro.

Viitorul a folosit următoarea echipă: Krupenschi (Păuna 46’) – Y. Răducanu (Sturzu 70’), R. Cojocaru (M. Camara 46’), Bîrzu (Dumbrăvean 70’), Ed. Croitoru – Zacharie (Moisie 70’), Rob. Geană (Gavric 70’) – Akugbe (Vulpe 70’), Gașpar (Troy Perez 70’), Cîniparu (Rasoveanu 46’, Lupulescu 70’) – Andreaș (Gakou 70’)

În prima etapă, gorjenii vor juca la Oradea, cu nou-promovata FC Bihor, sâmbătă, pe 3 august.

,,Nu vreau să vorbesc nici despre play-off, nici despre play-out, ci doar despre prima etapă. Obiectivul e să ne concentrăm pe meciul de la Oradea, din care vrem să scoatem maximum. Vreau să o luăm pas cu pas. E mai bine că vor fi 22 de echipe, e benefic pentru jucători, fiindcă vor avea mai multe meciuri si așa pot progresa”, a conchis Cojocaru.

Gorjenii au două victorii, două egaluri și o înfrângere în meciurile de pregătire din această vară. În weekend are loc ultimul test, pe terenul echipei SCM Râmnicu Vâlcea.

Cătălin Pasăre