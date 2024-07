O handbalistă de la CSM Târgu Jiu, campioană europeană universitară

Extrema Ana Maria Lopătaru, legitimată la CSM Târgu Jiu, a devenit campioană europeană universitară alături de echipa de handbal feminin a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS) din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa (UOC). Reprezentantele României au câștigat, miercuri, finala Jocurilor Europene Universitare, desfăşurate la Debrecen, în Ungaria. În ultimul act, trupa de la malul mării a trecut de University Palacky Olomouc 26-24 (12-16).

Din lot a făcut parte și pivotul Diana Şamanţ, și ea evoluând în trecut pentru CSM Târgu Jiu. Echipa UOC a fost coordonată de conf. univ. dr. Florin Cazan şi de conf. univ. dr. Adrian Georgescu. Ana Maria Micu, Andreea Bianca Mici, Ana Maria Lopătaru, Iasmina Ichim, Daniela Corban, Adelina Iordache, Ştefania Epureanu, Maria Tanc, Iulia Sava, Alexandra Perianu, Ştefania Gheorghe, Alexandra Maria Pop, Maria Mezei şi Diana Şamanţ au fost componentele echipei.

,,O zi minunată în care am atins din nou cerul cu mâna! O performanţă incredibilă, al doilea an consecutiv Campioni Europeni la handbal feminin! Este vorba despre nişte oameni minunaţi, dedicaţi, nişte fete extraordinare, care au obţinut cinci victorii din şase meciuri! Ne-am ridicat de la pământ după înfrângere, am fost conduşi în finală la pauză, am suferit, dar spiritul de luptă, caracterul, valoarea, curajul şi bunul Dumnezeu ne-au făcut să ieşim din nou campioni europeni. Suntem mândri de sportivele noastre şi de determinarea cu care au jucat fiecare meci. Fiecare sportivă din echipă a contribuit la obţinerea acestui succes, iar câştigarea medaliei de aur este o performanţă la care am visat împreună”, a transmis prof. univ. dr. Ionel Melenco, decanul FEFS.

Rezultatele obţinute de echipa UOC în cadrul Jocurilor Europene Universitare:

Rezultate în grupă:

UOC – Eszterhazy Karoly Catholic University 41-19 (24-7)

UOC – University of Bochum 40-15 (21-7)

UOC – University Palacky Olomouc 29-32 (14-15)

Sferturi de finală – 22 iulie 2024

UOC – Norwegian University of Science and Technology 34-16 (19-11)

Semifinale – 23 iulie 2024

UOC – Hungarian University of Sports Science 29-20 (14-13)

Finală – 24 iulie 2024

UOC – University Palacky Olomouc 26-24 (12-16)

Brașoveancă la origine, Ana Maria Lopătaru evoluează pe postul de extremă stângă și a fost adusă la Târgu Jiu la începutul sezonului precedent, de la CSM Galați. A mai evoluat în orașul natal, la Corona. Ea va împlini 25 de ani în luna octombrie.

Cătălin Pasăre