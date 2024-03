Gorjeanul, la o sută de ani!

Cred că este singura publicație din țară care apare neîntrerupt de 100 de ani! Gorjeanul este o zestre a acestui județ de care au avut grijă, de-a lungul acestor decenii, generații de ”istorici ai clipei” așa cum sunt, uneori, numiți ziariștii, și cei care au preluat publicația, păstrători ai acestei avuții, preocupați, la rândul lor, ca aceasta să-și continue drumul în viața comunității. Într-o vreme în care presa scrisă întâmpină greutăți pe care nu le-a întâlnit vreodată, ziarul continuă să fie tipărit și să ajungă la timp în casele celor mai loiali cititori ai săi. Pentru aceștia, am cele mai calde gânduri de mulțumire! De asemenea, Gorjeanul continuă să se afle viu, sub protecția familiei de întreprinzători, Bebe, Dragoș și Bogdan Ionică, atașată profund de istoria acestui oraș, a acestei publicații și, mai ales, de cititori. Prin urmare, nu pot decât să mă bucur – ca cititor, redactor – fiindcă mă aflu printre martorii acestui fenomen, e adevărat – pașii aducându-mă aici de puțin timp, că pot scrie așa cum am început în urmă cu 27 de ani. Mă bucur, de asemenea, că particip la informarea zilnică a semenilor mei și că-mi las semnătura, încă, pe hârtie, în paginile ziarului care trăiește aici de un secol! Așadar, la împlinirea a 100 de ani de la prima apariție, omagiu celor de dinainte și care nu mai sunt, iar ”Gorjeanului” – colaboratorilor, celor cu harul deosebit al scrierii, colegilor mei și celor care-l au în grijă cu noi toți acolo, viață lungă și prosperă! La mulți ani!

redactor, Mihaela C. Horvath