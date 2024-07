Bilanțul IPJ Gorj pentru primul semestru al acestui an

Obiectivul principal al Poliției Române și, implicit, al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj îl constituie siguranța cetățeanului, prin menținerea unui climat optim de ordine și liniște publică, un mediu de afaceri sigur, o bună fluență a participanților la trafic și reducerea riscului rutier.

Astfel, în semestrul I al anului 2024, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj și-au desfășurat activitățile după cum urmează:

În perioada 1 ianuarie–30 iulie 2024, au fost primite prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, la Centrul Operaţional – Dispecerat 112, un număr de 10.376 de apeluri (57 apeluri, în medie, zilnic), din care în 8.262 de cazuri s-a impus intervenţia de urgenţă a lucrătorilor de poliţie la faţa locului, iar diferenţa de 2.114 reprezentând apeluri false, neconfirmate sau nejustificate la care nu a fost nevoie de deplasarea polițiștilor la fața locului, dar a fost risipită resursa umană.

Din punct de vedere al resurselor umane, în medie, zilnic, acționează aproximativ 223 de polițiști, 20 de patrule mixte formate din polițiști și jandarmi și minimum 35 de lucrători pe linie rutieră. Referitor la cele 8.262 de apeluri primite prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, timpul de reacţie în maxim 10 minute la sesizările diverşilor apelanţi, s-a realizat în 4.776 cazuri, ceea ce reprezintă 58% din totalul apelurilor. În perioada de referință, la nivelul județului Gorj au fost sesizate 5.347 de infracțiuni, din care 563 au fost de natură economică, 3.349 de natură judiciară și restul de 1.435 de altă natură.

De asemenea, la regimul traficului rutier, în perioada 01.01.2024-30.06.2024, au fost constatate 440 de infracțiuni și au fost înregistrate 30 de accidente grave, soldate cu decesul a 15 persoane și rănirea gravă a altor 18 persoane.

Polițiștii cu atribuție pe linie rutieră au reținut 2.348 de permise de conducere și au retras 1.087 de certificate de înmatriculare.

Totodată, au fost desfășurate 1.238 de acțiuni, după cum urmează:

-443 pe linia prevenirii și combaterii încălcării regimului legal de viteză

-110 pe linia prevenirii și combaterii abaterilor săvârșite de către pietoni

-195 pe linia prevenirii și combaterii depășirilor neregulamentare

-131 pe linia prevenirii și combaterii abaterilor săvârșite de către bicicliști

-54 pe linia prevenirii și combaterii neacordării priorității de trecere pietonilor

-305 pe linia depistarii conducatorilor auto aflati sub influenta alcoolului

În perioada analizată, au fost aplicate 23.868 de sancțiuni contravenționale, din care 22.714 la O.U.G.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, dupa cum urmează:

-viteză – 8.459

-pietoni – 1.063

-depășire – 364

-bicicliști – 1.894

-prioritate pietoni – 83

-alcool – 209

În semestrul I al anului 2024, activităţile specifice executate la nivel județean de structurile de ordine publică pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din păduri, a faptelor ilegale asociate privind circulaţia, depozitarea, prelucrarea şi comercializarea materialului lemnos, au fost cuprinse în Planul cadru de acţiune pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor din domeniul forestier ,,Scutul Pădurii 2018”. În urma activităților de prevenire și combatere a tăierilor ilegale de arbori, a faptelor ilegale în domeniul silvic, au fost constatate 222 de infracțiuni la regimul silvic, au fost aplicate 165 de sancţiuni contravenţionale și a fost confiscată cantitatea de 1.348,379 mc material lemnos.

În semestrul I 2024, polițiștii Serviciului Ordine Publică au emis 117 ordine de protecție și 201 ordine de protecţie provizorii (90 în urban, 111 în rural).

De asemenea, în perioada de referință, au fost sesizate 726 de infracțiuni de violență în familie.

De asemenea, ca urmare a activităților specifice desfășurate de structurile de ordine publică, în perioada supusă evaluării, infracționalitatea stradală a fost ținută sub control, fiind înregistrată o scădere cu 5% a infracțiunilor, față de perioada similară a anului anterior (fiind sesizate 478 de infracțiuni stradale).

,,În ceea ce privește dotările logistice, prin proiectele derulate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, la I.P.J. Gorj s-a realizat un parc auto compus din 265 de mijloace de transport, la care s-a adăugat o autospecială Ford Ranger (pentru Serviciul Criminalistic) și o motocicletă BMW destinată activităților de poliție rutieră. În perioada de referință, instituției nostre i-au fost alocate 39 de aparate etilometru, 34 etiloteste și 18 aparate drugtest, pentru îndeplinirea misiunilor și activităților specific. Pe linie de Achiziții publice, în primul semestru al anului 2024 au fost derulate 136 de proceduri de achiziție publică pentru asigurarea bunurilor și serviciilor necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a activității tuturor structurilor unității. Din punct de vedere al investițiilor, în perioada ianuarie-iunie, au fost continuate lucrările necesare consolidării, reparării și modernizării imobilelor aflate în administrare. Astfel, au fost finalizate și recepționate 7 lucrări de reparații, în valoare totală de 662.532,33 de lei cu TVA, respective reparații curente și refacere in stalație electrică la sediul IPJ Gorj, sediile temporare ale Poliției Orașului Târgu Cărbunești, Poliției Orașului Novaci Postului de Poliție Văgiulești, Poliției Orașului Rovinari, sediul Poliției Orașului Bumbești Jiu, sediul Secției 8 Poliție Rurală Stoina și Postul de Poliție Runcu”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

