Primăria Turburea e pe punctul de a începe lucrările de amenajare a 30 de locuințe sociale pentru tinerii din localitate și nu numai.

Edilul Ion Bârcă spune că are finanțare asigurată de la Ministerul Dezvoltării pentru a termina construirea unui bloc pe care l-a moștenit de la firma care exploatează petrol și gaze în zonă și care l-a cedat autorităților locale, alături de o altă clădire în care primăria și-a amenajat deja propriile birouri. Costurile ajung la 15 milioane de lei, dar acestea nu acoperă și lucrările care trebuie făcute la parterul construcției respective. Acele spații erau prevăzute ca fiind comerciale, nu cu destinația de locuință și, ca urmare, rămâne în sarcina autorităților locale să se descurce și să finalizeze lucrările și acolo.

Primarul Ion Bârcă spune că va folosi beneficiarii de ajutoare sociale pentru acele lucrări și are convingerea că într-un an de zile un constructor serios poate finaliza modernizarea blocului. „E un lucru bun că ne-au dat acest bloc pentru că e o construcție deja făcută în mare parte, cum e și sediul primăriei. Problema e că ni le-au dat și am luat aceste construcții când erau aproape deteriorate, dar o să ne apucăm noi să le facem ca să le putem împărți apoi tinerilor, pentru că ei vor fi viitorii beneficiari. M-am gândit că, deși sunt multe cereri depuse la primărie, să facem o selecție și să îi avem în vedere pe tinerii foarte necăjiți, cei care provin de la Casa de Copii, care sunt căsătoriți și poate au și ei copii pentru că, astfel, am crește și numărul de locuitori. Suntem pe o linie constant în scădere la capitolul locuitori, oamenii pleacă în afară, iar eu consider că astfel putem să ținem tinerii aproape de comunitate. Pentru ei nu ar fi de plată decât costurile cu întreținerea, utilitățile, doar ceea ce consumă. Blocul va fi făcut prin Ministerul Dezvoltării cu destinația de locuințe sociale și cred că e un lucru extraordinar, chiar vreau să mulțumesc Guvernului pentru sprijinul pe care l-am primit pentru a realiza acest proiect”, a declarat edilul din Turburea. Tinerii din localitate au depus deja zeci de cereri, inclusiv unii plecați în străinătate și care ar dori să se întoarcă în comună dacă vor avea casa lor. „E un lucru foarte bun pentru comuna noastră. Eu stau aici împreună cu fratele meu. Sunt căsătorit, am copil, sunt cu soția și stăm toți într-o casă. De aceea am depus o cerere la primărie și sperăm să ne putem muta cât mai repede într-o casă nouă împreună cu copil cu tot. E un lucru foarte important pentru noi și avem încredere în domnul primar că va duce lucrurile la gata. Sunt mai mulți ca mine în comună și toți ne dorim să avem o locuință în care să ne putem muta. E bine că sunt ajutați tinerii, lucrul acesta contează enorm”, a spus unul dintre potențialii beneficiari. Localnicii mai în vârstă așteaptă însă să vadă cum se vor descurca autoritățile în privința finanțării investiției pentru că, de-a lungul anilor, au mai văzut în România proiecte începute și stopate în timp din lipsă de bani. „Sunt cheltuieli mari, blocul nu e unul mic. Sunt lucrări de făcut la interior, la exterior, nu știu cum își va permite primăria astfel de cheltuieli, dar dacă vor obține fonduri va fi ceva foarte bun pentru localitatea noastră”, a comentat un localnic.

Gelu Ionescu