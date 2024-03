100 de ani alături de tine

O sută de ani este mult timp; este mult timp chiar și în viața unui ziar. În dezvoltarea generală, ziarul, ca instituție, și-a jucat rolul său, și nu puțin, iar ,,Gorjeanul – ziarul de suflet al gorjenilor” care mă preocupă personal, și-a jucat rolul său social si cultural, nu fără o mare utilitate. În istoria de 100 de ani a ,,Gorjeanului”, contribuția noastră se leagă de ultimii 20 de ani ai ziarului, perioadă în care am devenit acționarul majoritar al societății-editoare GORJEANUL SA.

Mă întreb ce a reprezentat ziarul când am știut-o prima dată, ce a reprezentat atunci și ce reprezintă acum. Un ziar are două laturi. Este o afacere, ca oricare alta, și trebuie să plătească în sens material pentru a trăi. Dar este mult mai mult decât o afacere; este o instituție; reflectă și influențează viața unei întregi comunități; poate afecta destine și mai largi. Este, în felul său, un instrument de guvernare. Poate educa, stimula, asista sau poate face opusul. Are, așadar, o existență atât morală, cât și materială, iar caracterul și influența sa sunt determinate în principal de echilibrul acestor două forțe. Aici contează capacitatea și caracterul, și pe acestea trebuie să se bazeze un ziar, ca orice mare întreprindere, dacă vrea să fie demn de puterea și datoria sa.

Trebuie să vă mărturisesc că în pofida escaladării continue a cheltuielilor de editare și tipar, flacăra care ne asigură forța o reprezintă miile de abonați fideli ai ziarului de suflet – ,,Gorjeanul”, un brand în istoria presei românești, de la ,,ziar de front” la “ziar de actualitate, social-cultural” al gorjenilor de pretutindeni.

Seria manifestărilor dedicate Centenarului ,,Gorjeanul” începe azi, dar va continua pe tot parcursul anului 2024. În anii și deceniile ce vin, vom continua să investim în modernizarea cotidianului nostru, prin crearea de conținut de calitate și multiplicarea mediilor de publicare multi-platformă, ca răspuns la provocările new media și așteptărilor cititorilor noștri.

În încheiere, adresez mulțumirile noastre cititorilor și ziariștilor care au contribuit de-a lungul timpului la longevitatea și reputația ,,Gorjeanului”, actorilor economici, politici și culturali ai Gorjului, și, nu în ultimul rând, acționariatului și administrației ziarului nostru de suflet.

Bebe-Viorel IONICĂ

Director General