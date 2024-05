Ca la noi, la nimeni – Riscul prăpădului după trecerea anului electoral!

Motto: „Nu merge unde te duce drumul, mergi pe unde există un drum și lasă o urmă.”

Ralph Waldo Emerson

România se află în fața unei crize economice iminente, potrivit unui raport al Comisiei Europene. Datoria publică a țării, aflată și azi la o cotă ridicată, este proiectată să ajungă la 53,9% din Produsul Intern Brut (PIB) în anul 2024, ceea ce pune guvernul doar la un procent distanță de măsurile drastice impuse de lege, inclusiv înghețarea pensiilor.

Conform legislației, atunci când datoria publică depășește ragul de 55% din PIB, guvernul este obligat să înghețe pensiile și alte cheltuieli sociale. În acest moment, datoria publică a României a depășit deja 52%, ceea ce ar trebui să ducă la înghețarea salariilor în sectorul public. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat până acum.

Raportul avertizează, de asemenea, că deficitul public al României va crește la 7% în 2025. După anul electoral, datoria publică este estimată să ajungă la 54%, apropiindu-se periculos de pragul critic de 55%!

În plus, Comisia Europeană – care, de obicei, este excesiv de critică și alarmistă – a observat o creștere semnificativă a salariilor în domeniul public în acest an, datorată în principal majorărilor salariale din domeniul educației, sănătății și apărării. Cu toate acestea, acest trend nu se va mai menține, iar în anul 2025 creșterile salariale vor încetini considerabil.

În sectorul privat, salariile deja încetinesc, cu excepția salariului minim pe economie, care va crește la 3.700 de lei brut, în acest an, la o dată ce va fi stabilită după alegerile locale și cele europarlamentare din 9 iunie, după cum a anunțat Coaliția PSD-PNL.

PROTESTELE PENTRU BANI, ÎN CREȘTERE! Mai zilele trecute, la București, a avut loc un amplu protest la care au participat 28 confederații ala confederației Blocul Național Sindical (BNS). Dumitru Costin, liderul BNS, susține că acester proteste vor continua, în același timp cu negocirile dintre Guvern și confederațiile membre ale Blocului Național Sindical.

Protestele pentru bani mai mulți la salarii se extind. Inclusiv angajații muzeelor au amenințat că boicotează manifestarea Noaptea Muzeelor, dacă nu li se măresc salariile. Acești angajați au statutul de funcționari publici, iar ministrul Culturii i-a cerut prim-ministrului României, printr-un Memorandum, să le fie crescute retribuțiile, astfel încât Noaptea Muzeelor să se desfășoare normal, ca și până acum.

ATENTAT LA VIAȚA PREMIERULUI SLOVACIEI, AGREAT DE GEORGE SIMION, LIDERUL AUR. Primul ministru al Slovaciei, pro-rusul Robert Fico, a rezistat cu greu atentatului comis de un scriitor local, bizar, nemulțumit de activitatea lui Robert Fico. Imediat, atentatorul a fost arestat iar Robert Fico a fost supus unei operații ce a durat mai bine de cinci ore. Asupra sa s-au tras cinci gloanțe, două în abdomen și trei în membre. Acum, când scriu aceste triste simple note, Robert Fico a intrat iar în sala de operații.

Oameni sănătoși la cap, din toată Europa au transmis mesaje de compasiune și sprijin pentru demnitarul atacat. De la noi, atât Preș. Klaus Werner Iohannis, cât și prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, au transmis, la rândul lor mesaje în care condamnă actul criminal.

În mod ciudat, George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a luat o poziție bizară: El a amenințat că „și în România se vor petrece astfel de atentate”!

George Simion n-a fost impresionat de dramatismul atacului barbar cu pistolul asupra unui demnitar al Europei. Întrebarea este dacă George Simion este inconștient și vorbește gura fără el sau o face pur și simplu din prostie!

ION PREDOȘANU