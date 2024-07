Ca la noi, la nimeni – Zile decisive pentru premierul Marcel Ciolacu!

Motto: „Eu nu am o relație proastă cu oamenii de acolo. Am fost dat afară dintr-un partid pe care l-am slujit cu bună credință. Cine știe, poate, vorba românului un șut undeva e un pas înainte. Cred că anii în care nu am făcut politică militantă mi-au făcut foarte mult bine, detox de politică. Sunt un om mai liniștit, mai puternic, mai determinat, dar în cele din urmă ei știu foarte bine chestia asta. Și în istoria PSD-ului, cel care nu livrează Președinția României are o problemă cu același partid care până ieri te-a aplaudat și a doua zi are o schimbare bruscă de atitudine și acțiune.”

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO

Am preferat ca în locul obișnuitului aforism folosit în motto-ul simplelor note zilnice să dau un citat din Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, dintr-un interviu acordat mai zilele trecute postului de televiziune DIGI 24. Un citat lămuritor, mai ales că joi, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a recunoscut pentru prima dată că va avea o discuție, ca între bărbați, cu Mircea Geoană.

GEOANĂ NU SE GRĂBEȘTE, IAR CIOLACU A ANUNȚAT CĂ SE VA ÎNTÂLNI CU EL. Distinsul domn Mircea Geoană încă nu s-a înscris în cursa pentru alegerile prezidențiale, întrucât are o misiune de îndeplinit la NATO și, ca un profesionist ce este, are vreme și de o depunere a candidaturii domniei sale pentru președinția României.

Totuși, cum spuneam, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, deși are și el destulă treabă la Palatul Victoria, plus organizarea Congresului Partidului Social Democrat, pe 24 august 2024, a promis că va avea un dialog cu Mircea Geoană, fără a preciza când se va petrece această întâlnire.

Oricum, deși s-ar putea spune că nu intră zilele-n sac, nu mai este prea mult timp și, totuși, posibilii candidați la alegerile prezidențiale încă unu sunt cunoscuți. În cazul președintelui Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, el ezită de fiecare dată când este întrebat să ne lămurească dacă va candida sau nu. Mă rog, Congresul PSD, care l-ar putea desemna va fi abia pe 24 august. Și chiar dacă-l va desemna, Marcel Ciolacu nu va fi obligat să candideze dacă el nu dorește. Dar bănuiesc că și pentru susținerea independentului Mircea Geoană are nevoie de aprobarea Congresului PSD.

CARTE SCRISĂ, CARTE NESCRISĂ? Cam de vreun an de zile, de când Mircea Geoană bate țara-n lung și-n lat este limpede că el se află în campanie electorală. Ba a mai și organizat lansări de carte și a dat autografe în multe capitale de județ. Și președintele pretinsului PNL, Nicolae Ciucă, totodată și președinte al Senatului României, a anunțat cu surle și trâmbițe lansarea unei cărți intitulate „Un ostaș în slujba țării”. A și împânzit țara cu panouri imense, care au costat probabil niște milioane bune de euro în care-și face publicitate lui și cărții. Carte care nici măcar nu știm dacă e scrisă! Căci de tipărit și de lansarea ei nici nu poate fi vorbă. E bai mare cu faptul că în toate sondajele de opinie, de până acum, liderul pretinsului Partid Național Liberal, Nicolae Ciucă, nu se regăsește între primii patru posibili candidați. Semn rău! Adică, Nicolae Ciucă n-ar intra în turul doi. Probabil și din cauza aceasta a contactat-o pe Lasconi Elena, președintele USR (Uniunea Sabotați România!), de la care-ar dori sprijin.

MARCEL CIOLACU SE VEDE, NEOFICIAL, CU VIKTOR ORBAN. Ca în fiecare an, Orban Viktor ține câte un discurs controversat la Băile Tușnad, la o tabără de vară. Treaba asta se va petrece sâmbătă. Până atunci, probabil prin negocierea lui Kelemen Hunor, liderul UDMR, Marcel Ciolacu se întâlnesc neoficial la București. Astăzi, de pildă, servesc împreună micul dejun. Iar mai târziu vor discuta/negocia amândoi la Vila Lac. Ce? Faptul că Ungaria a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, de la 1 iulie până la sfârșitul anului. Iar Ungaria ne-ar putea da o mână de ajutor pentru ca România să intre și terestru în Spațiul Schengen. Prin înscrierea subiectului aderarea României la selectul spațiu Schengen pe ordinea de zi a viitorului Consiliu JAI!

ION PREDOȘANU