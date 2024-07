Ca la noi, la nimeni – Revolta fermierilor și „Zâna” Elena Lasconi, un fel de Diana Șoșoacă a USR!

Motto: „Orice femeie care nu susține o altă femeie are un loc special în iad.” – Elena Lasconi

Deși Diana Șoșoacă a făcut de râs România în Parlamentul European, Madam Elena Lasconi ezită să o critice și chiar se solidarizează cu ea, la un moment dat, cu europarlamentarul SOS: „Orice femeie care nu susține o altă femeie are un loc special în iad.” În fond, prin asemenea ieșiri, Elena Lasconi, și ea anunțată ca prezidențiabilă, se arată a fi, de fapt, tot un fel de Șoșoacă.

ȘI ÎN RELAȚIA CU PRETINSUL PNL, LASCONI DĂ LECȚII! Practic se comportă la fel ca în zicala „Uite cine vorbește!” Ce-i drept, imediat după ce a fost aleasă președinte al USR (Uniunea Sabotați România!), Elena Lasconi a fost sunată de un alt prezidențiabil, încă neanunțat oficial de către pretinsul PNL, președintele Nicolae Ciucă să se-ntâlnească spre a avea o discuție politică. În realitate, Nicolae Ciucă și-o fi zis că va intra în turul doi al alegerilor prezidențiale și nu-i strică un aliat. Și-a făcut, totuși, socotelile greșit, întrucât USR a primit doar 6 ori cel mult 8% din voturile exprimate pe 9 iunie în amalgamul Dreptei Unite, din care, nu-i așa, și USR a făcut parte!

Întâlnirea cu președintele PNL, Nicolae Ciucă încă nu a avut loc și, după declarațiile guralivei Elena Lasconi, este aproape sigur că nici nu va mai avea sorți să se-mplinească!

COANA ZOIȚICA FAȚĂ CU REACȚIUNEA! Numita Lasconi Elena, un fel de Coana Zoițica, s-o fi crezând la microfonul vreunei televiziuni (că doar ea a fost, ce-i drept, corespondentă ProTV!) și a luat-o gura pe dinainte. A început să pună ea condiții, deși USR are doar 6-8% voturi obținute la alegerile locale din 9 iunie, celor de la PNL, cotați cu 28-30% voturi exprimate la aceleași alegeri. Și le-a recomandat celor de la PNL „să-și facă ordine în partid, să se curețe și să se igienizeze”. Curat murdar, Coane Fănică, cum ar spune un erou al marelui Ion Luca Caragiale.

Normal, Nicolae Ciucă, președintele pretinsului PNL, care oricum, după sondaje, nu-i sigur că intră în turul doi al alegerilor prezidențiale, a sărit ca ars. Spunându-i de la obraz, dar cu rafinament: „Să-și vadă de propriul partid!”.

Nici pe Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele pretinsului PNL, nu-l dă caracterul afară din casă. Întrebat ce părere are despre opiniile numitei Lasconi Elena a avut, totuși, o replică de bun simț: „Să-și vadă doamna Lasconi Elena de propriul partid, că altfel nu va face nici măcar 5% la viitorele alegeri parlamentare!”

SECETA BAGĂ FERMIERII ROMÂNI ÎN FALIMENT! Vremea caniculară și seceta pedologică prelungită le crează mari probleme fermierilor. După ce că nici recolta de grâu n-a fost satisfăcătoare, ba dimpotrivă, oamenii ogoarelor s-au trezit că și culturile de porumb și de floarea soarelui sunt compromise în proporție de 90%! Cu toții așteaptă despăgubiri din partea Guvernului, mulți dintre ei contractând îmărumuturi bancare pentru înființarea culturilor. Ei protestează ba în Piața Victoriei, în fața Guvernului, ba la Ministerul Agriculturii. Și se gândesc că dacă despăgubirile vor fi „simbolice”, ca și anul trecut îi paște falimentul. Anul trecut au primit câte 6-700 de lei la un hectar, în care ei au investit cam 3.000 de lei.

ȘI ZOOTEHNIA E PE BUTUCI! Mai zilele trecute, în județul Tulcea, din pricina infestării a vreo 40.000 de oi cu un fel de pestă a ovinelor, toate oile au fost omorâte. Declanșându-se o astfel de boală, crescătorilor de animale le este teamă ca nu cumva să se interzică exportul de ovine în lumea arabă. În absența exportului, crescătorii de oi din toată țara devin faliți!

ION PREDOȘANU

P.S. MINISTRUL FINANȚELOR LANSEAZĂ BOMBA: Mai marele peste Finanțele României, cea cu deficit bugetar excesiv, Părintele Marcel Boloș se laudă că ANAF a depășit planul la încasri cu 100,6%, dacă ar fi să ne luăm după propria-i postare pe pagina sa de Facebook! (Ion Predoșanu).