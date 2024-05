Craiova a bătut-o pe Sepsi, dar a terminat pe locul trei

Universitatea Craiova a învins-o pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 3-2 (0-1), sâmbătă, pe teren propriu, în ultima etapă din play-off-ului Superligii de fotbal. Succesul doljenilor nu a fost dublat de o victorie a Farului pe terenul CFR-ului. Clujenii lui Dan Petrescu s-au impus cu 5-1 și au terminat campionatul pe locul doi, lăsând juveții pe poziția a treia. Astfel, Universitatea va juca baraj pentru Conference League cu câștigătoarea meciului decisiv din play-out. Revenind la partida din Bănie, olteanul Marius Ştefănescu (21) a dat singurul gol al primei reprize. Jucătorul lui Sepsi este marcator constant în meciurile cu alb-albaștrii. Craiova a egalat prin tânărul Ştefan Bană (19 ani), care, intrat la pauză, a marcat după doar 24 de secunde, cu un şut din afara careului. Elvir Koljic (52) le-a adus pe gazde în avantaj, dar Gabriel Debeljuh (66) a dat golul cu capul pentru 2-2. Reușita ce a consemnat victoria amfitrionilor a venit din piciorul lui Andrei Ivan (79). Sherif Kallaku (90+2) a lovit transversala pe final de meci.

Craiova: L. Popescu – Vlădoiu (’29, Soiri), Zajkov, R. Silva, Bancu (’84, Ndong) – Crețu (’74, Mateiu), Mekvabishvili – Danciu (’46, Bană), Mitriță, Ivan – Markovic (’46, Koljic). Antrenor: Costel Gâlcă.

Sepsi: Niczuly – Oroian (’69, Renţa), Ciobotariu, Ninaj, Ștefan (’70, K. Varga) – G. Matei, Alimi, Aganovic (’60, Kallaku) – R. Varga (’59, A. Dumitrescu), Debeljuh, Ștefănescu. Antrenor: Bernd Storck.

,,Era normal să fac schimbări la pauză, echipa nu mergea bine, prima repriză nu puteam să ținem de minge și chiar nu prea am ajuns la poarta adversarului, aveam nevoie de aceste schimbări. La această echipă au venit mulți antrenori, era normal să existe fluctuații, până se adaptează jucătorii la ceea ce le cerem noi. Este greu în acest moment să fii la un nivel foarte bun. O să încercăm să jucăm mai bine, vom fi mai constanți. Mă gândeam doar la meciul nostru astăzi, era important ca noi să câștigăm, am făcut jumătate de meci bun, dar când stai la mâna altei echipe e greu. Am spus-o de la început, am venit să lupt pentru locul 2, normal că regret mult pentru că n-am putut să obținem acest loc. Dar cred că au fost și lucruri bune care s-au întâmplat în aceste meciuri la Craiova. Echipa a arătat bine. Sper ca și ceilalți din academie să facă pasul la prima echipă precum Ștefan Bană (n.r. – a înscris primul gol în Superliga pentru Craiova). E un bun exemplu pentru restul jucătorilor din academie. În acest moment mă gândesc doar la echipa mea, să vedem cum putem recupera jucătorii, trebuie să facem un meci bun și să câștigăm la baraj”, a spus antrenorul Universității, Costel Gâlcă, după joc. Barajul pentru Conference League are loc pe 26 mai, la Craiova.

Cătălin Pasăre