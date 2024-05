Ca la noi, la nimeni – Marele actor Florin Piersic trăiește și va trăi veșnic!

Motto: „Florin Piersic este Bunicul Național. Generația mea a crescut cu poveștile lui, cu prezența uriașă a lui Pintea, Șaptecai sau Mărgelatu. Nu cred să existe român care să nu știe vreun rol de-al său. N-am auzit vreodată vorbe de ocară la adresa lui. Într-o carieră de 60 de ani a reușit imposibilul – să rămână un simplu artist, un povestitor magic, nemânjit politic. A reușit să nu muște din viață cu sete, fără să se compromită moral. Bunicul a refuzat toate ofertele politice și a preferat să ne distreze fără să țină prelegeri sforăitoare despre ce ar vrea el de la noi. E tot ce ne putem dori cu toții, să trăim cu demnitate și să oferim amintiri frunoase celor din jur. Îi doresc sănătate maestrului și să ne mai distreze 60 de ani de-acum încolo cu poveștile lui.”

Dan Pavel – fragment dintr-un text de pe Facebook

Recunosc, nu l-am întâlnit vreodată pe Dan Pavel, dar știu că și-a făcut studenția la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiind colaborator ca și mine, de altfel, al revistei Viața Studențească din București, condusă de „baciul” – cum l-a botezat scriitorul Teodor Bulza pe redactorul șef al Vieții Studențești, Niculae Stoian, căruia îi plăcea să spună despre revista săptămânală ce-o păstorea că „este o facultate pentru toate facultățile”.

Și, firesc, Viața Studențească a dat generații și generații de jurnaliști, prozatori ori filozofi, cum este cazul lui Dan Pavel.

FLORIN PIERSIC, LA 88 DE ANI, ESTE TOT PLIN DE VIAȚĂ. El trece printr-o grea cumpănă, fiind purtat prin vreo patru spitale, și s-a dat jos din patul de la Spitalul de Ortopedie Foișor, din București. Glumește cu medicii, se ține de șotii, cum se spune, se deplasează cu un cadru pe holurile Spitalului „Foișor”, și ne promite că din luna iunie încolo va fi recuperat aproape total. Le mulțumește medicilor și asistentelor medicale, iar celor care-l îndrăgesc le transmite că le este dor de ei și-i așteaptă la întâlniri spirituale, pe scena Teatrului Național București, ce poartă numele marelui comediograf al literaturii române – Ion Luca Caragiale. Și domniei sale îi este dor de reîntâniri cu spectatorii. În vremea aceasta, i-a apărut și o carte „Povestea mea”, care se vinde ca pâinea caldă. Prin tot ceea ce a realizat ca actor pe scenele teatrelor și prin memorabilele roluri din filme, Florin Piersic va rămâne Nemuritor.

LEGI AVEM, DAR CE FAC UNII MAGISTRAȚI CU ELE? Nu toate-s bune și nu toate legile sunt rele. Cu unanimitate de voturi, 256, Camera Deputaților a votat legea care modifică articolul 66 din Codul Penal și prevede ca, pe lângă condamnare, toți cei care au fost prinși conducând sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive să nu mai poată avea carnet de conducere pe o perioadă de 10 ani, chiar dacă nu au provocat un accident. Camera Deputaților fiind for decizional, urmează ca legea să meargă spre promulgare la președintele Klaus Iohannis.

LEGE MAI ASPRĂ DECÂT LEGEA ANASTASIA! Putem spune, așadar, că după Legea Anastasia – al cărei inițiator a fost tot senatorul social-democrat Robert Cazanciuc -, avem o nouă lege care conține prevederi mult mai severe pentru această categorie de cazuri, și, în acest fel, dă încă un serios avertisment celor care s-ar mai urca la volan fiind drogați sau într-o stare de ebrietate. Avertisment impus și de faptul că, potrivit unor recente statistici, în România, 4 din 10 accidente sunt provocate de tineri cu vârste între 18 și 24 de ani, desigur, nu toți sub influența alcoolului sau a drogurilor, dar în marea lor majoritate aceștia fiind niște teribiliști, pe cât de neexperimentați pe atât de agresivi.

ION PREDOȘANU