Investiții în două spitale din Gorj

Noi investiţii vor avea loc la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu şi la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din Runcu.

După extinderea și modernizarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, noi secții vor fi reabilitate, inclusiv Pediatria.

„Continuăm cu reabilitarea din fonduri proprii a secţiilor Chirurgie 1 şi 2, ORL, Oftalmologie. La Spitalul 700, din strada Progresului, continuă reabilitarea energetică; continuăm cu blocul operator pentru secţia Obstetrică-Ginecologie şi, de asemenea, în toamna anului acesta, intenţionăm să reabilităm complet şi secţia de Pediatrie. Celelalte secţii, vorbim de Endocrinologie, Gastroenterologie sau Cardiologie, sunt modernizate. La fel, continuăm cu un program, o să scriem în perioada următoare studiul de fezabilitate şi pentru locaţia din Alexandru Ioan Cuza, spitalul de sub pasarelă, pentru că şi acolo trebuie să investim şi, de asemenea, avem lucrări în derulare pentru Spitalul Pneumoftiziologie Dobriţa, 26 de milioane de lei pentru reabilitarea energetică”, a anunțat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

În plus, se are în vedere realizarea unui nou corp la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

„Investim din buget propriu, din fonduri europene, şi, cel mai important, aşteptăm deschiderea Programului Naţional de Reabilitare şi modernizare a infrastructurii spitaliceşti, aprobat prin ordonanţa 29/2024. Noi suntem pregătiţi cu studiul de fezabilitate, avem avizele necesare, astfel încât proiectul nostru, considerăm că este matur, iar Ministerul Sănătăţii, cred că ne va da avizul de oportunitate, astfel încât în împrumutul cu Banca Europeană de Investiţii să se regăsească şi un corp nou pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu”, a mai spus preşedintele CJ Gorj.

I.I.