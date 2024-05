Încep Zilele Municipiului Târgu Jiu. Programul evenimentelor

O săptămână plină de evenimente la Târgu Jiu. Autoritățile locale au pregătit multe surprize în perioada 20-26 mai, de Zilele Municipiului Târgu Jiu. Manifestările încep luni, 20 mai, cu o procesiune religioasă închinată Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii municipiului.

A doua zi, are loc competiția Miss Târgu Jiu, un concurs între unitățile de învățământ liceal din municipiu, foarte apreciat în rândul tinerilor.

„Vă așteptăm, pentru un spectacol al tinereții, în data de 21 mai, ora 19:00, în Piața Prefecturii, competiția fiind urmată de un concert ANDIA! În cazul în care vremea va fi nefavorabilă, evenimentul se va muta în stadion”, a anunțat primarul Marcel Romanescu.

Tot în această zi, dimineața, are loc sfințirea bisericii din cartierul Plopilor, în prezența Mitropolitului Olteniei.

Pe data de 22 mai are loc ședința festivă a Consiliului Local Târgu Jiu, în cadrul căreia vor fi premiați olimpicii din oraș și se vor înmâna titlurile de cetățean de onoare. Actriţa Maia Morgenstern, medicul Ana Culcer, finanţistul Gheorghe Birău și profesorul universitar Mădălin Bunoiu vor primi, în acest an, titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Târgu Jiu.

Seara, începând cu ora 20.00, târgujienii sunt invitați în Piața Prefecturii la un spectacol de muzică populară susținut de Nelu Bițînă și Orchestra Moldovlaska și invitații: Niculina Stoican, Victorița Lăcătușu, Elisabeta Vasile, Ilie Dură, Nicu Novac, Simona Dinescu și Cristina Turcu Preda.

Parada Liceelor, Flash Mob și un concert susținut de Killa Fonic au loc joi, 23 mai, în Piața Prefecturii. Pe 24 mai se va desfășura Festivalul Național de Muzică Ușoară, Muzică Folk, Creație Literară (română, engleză, franceză), Arte Plastice, Ecologice și Informatică „Coloana Infinitului”, realizat în colaborare cu Palatul Copiilor, între orele 17:00 și 23:00, în Parcul Narciselor.

În weekend au loc spectacole și concerte în Parcul Narciselor. Sâmbătă, iubitorii de muzică populară sunt invitați la un frumos spectacol susținut de Ansamblul Maria Lătărețu și Taraful de Pripor ale Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși”. Duminică, 26 mai, vor susține concerte DJ Binar & DJ Arrow, Roxen și Generic.

Zilele Municipiului Târgu Jiu se vor încheia cu un spectaculos foc de artificii.

M.P.