Trei la rând pentru Gilortul. Gorjenii țintesc prima poziție din play-out

Gilortul a obținut al treilea succes consecutiv și a învins chiar liderul Seriei 7 din play-out-ul Ligii a treia. Gorjenii au trecut pe teren propriu de Universitatea Craiova 2, într-un meci disputat, marți, pe Stadionul ,,Cristinel Răducan”. La pauză scorul a fost egal după reușitele lui Robert Petculescu (16’) și Ionuț Gîlcescu (20’).

Atacantul Gilortului avea să aducă victoria pentru amfitrioni în minutul 87, atunci când a realizat dubla. Gilortul are cel mai bun bilanț din play-out în acest moment, și este la doar două puncte de formația care conduce clasamentul. Antrenorul Mario Găman și-a felicitat elevii, dar și publicul prezent la stadion.

,,O victorie superbă, împotriva uneia dintre cele mai bune echipe, o echipă formată din copii cu un potențial mare, cu copii care tind spre marea performanță. Astăzi am știut exact ce trebuie să facem, am știut exact cum să suplinim absența unor jucători importanți din angrenajul nostru. Suntem cea mai bună echipă la ora actuală din play-out, ca număr de puncte, chiar dacă suntem pe locul secund. Acești băieți, care zi de zi muncesc cu multă determinare, cu multă ambiție, merită felicitați.

Unii lucrează, unii vin de la muncă, dar când intră pe teren au demonstrat că sunt jucători de mare caracter. Trebuie să fim mândri de ei, pentru că au făcut lucruri mărețe și eu mă mândresc cu acest minunat grup. Vreau să mulțumesc din suflet spectatorilor prezenți în număr foarte mare astăzi, pentru că, din punctul meu de vedere, au văzut un meci superb, un meci frumos, un meci care s-a jucat până în ultima secundă”, a declarat tehnicianul gorjean.

Lovitura de start a meciului a fost dată de Constantin Munteanu, fost portar al Gilortului în perioadele 1998-2003 și 2012-2014. Etapa viitoare, sâmbătă, 11 mai, începând cu ora 18:00, Gilortul va întâlni în deplasare cealaltă formație gorjeană a seriei, CSO Turceni.

Şi formația pregătită de Viorel Cojocaru s-a impus în runda a șaptea. Turceni a învins-o în vale pe Jiul, scor 0-1.

Gilortul – Universitatea Craiova 2 2-1 (1-1)

Stadion ,,Cristinel Răducan”.

Au marcat: Ionuț Gîlcescu (20’, 87’)/Robert Petculescu (16’).

Cartonașe galbene: Habet, Roncea, Pătrășcoiu/Mendy, Găină, Tomașec.

Gilortul: Iuțalîm – Bărănescu (87’ Marica), Gheorghe, Dănăricu, Popescu – Roncea (68’ Lazăr), Avrămescu (cpt), Habet – Săulescu (57’ Dănăricu), Gîlcescu (87’ Brujan), Pîrcălabu (57’ Pătrășcoiu). Rezerve neutilizate: Oprița – Șchiopu. Antrenori: Mario Găman, Boby Staicu.

Universitatea Craiova 2: Goga – Pancu, Tomașec, Mendy, Ene (59’ Chifa) – Petculescu, Lăpădătescu (cpt), Tomșa (59’ Stana) – Găina (46’ Ciolacu), Ninaci, Chifa, Bușa. Rezerve neutilizate: Măluțan – Brășfăleanu, Nițuică, Domnu, Rădulescu, Băloi. Antrenor: Corneliu Papură.

Arbitri: Deian Ștefănescu (Lugoj) – Lorand Tyukodi (Timișoara), Cosmin Bogdan (Cluj-Napoca).

Observator de arbitri: Adrian Comănescu (Râmnicu-Vâlcea).

Delegat de joc: Ionuț-Cătălin Cușcă (Alexandria).