Ca la noi, la nimeni – Omule, fii credincios…

Motto: „Numai credința neclintită mântuiește pe om aici și dincolo deopotrivă. Credința e puntea vie peste prăpăstiile dintre sufletul zbuciumat și lumea plină de enigme, și mai cu seamă dintre om și Dumnezeu.” – Liviu Rebreanu

Am împrumutat titlul acestor simple note de la cântecul minunat al bucovinencei Viorica Macovei, transmis în Duminica Floriilor, la postul Tradițional TV, solistă de muzică populară ce are prenumele derivat de la florile de primăvară numite viorele.

CREȘTE NUMĂRUL CREDINCIOȘILOR. Fără a mă considera un om cât aș dori și cât ar trebui de credincios, am fost și ieri, în Duminica Floriilor, la întâlnirea mea cu Dumnezeu, în biserică, așa cum mai este numită Casa Domnului. Și, chiar dacă a plouat, biserica era arhiplină cu credincioși. Floriile au deschis săptămâna cea mai importantă pentru pregătirile de Paște, cunoscută sub numele de „Săptămâna Mare”, după cele 40 de zile de post. De duminică a început Săptămâna Patimilor, în amintirea cărora se oficiază în fiecare seară Deniile, slujbe prin care credincioșii îl „petrec” pe Iisus Hristos pe Drumul Crucii, până la moarte și Înviere.

Dintr-un grupaj intitulat „Un citat îți întărește credința… în tine și în Dumnezeu” mai reiau și spusele filosofului român Petre Țuțea: „Fără credință, omul rămâne un simplu animal rațional, care vine de nicăieri și se-ndreaptă către nicăieri.”

MINISTRUL FINANȚELOR TACE ȘI BINE FACE. Ca un semnal pozitiv, să consemnăm și o parte dintre aprecierile Ministrului Finanțelor Publice, Adrian Câciu, după ce Standard&Poor’s, s-a reconfirmat ratingul suveran al României. Fiind vorba, în aprecierea lui Câciu despre „eforturi apreciate”. Practic, „faptul că agenția Standard&Poor’s, reconfirmă ratingul suveran al României și menține perspectiva stabilă reprezintă o dovadă în plus că politicile de finanțare a economiei au fost corecte”, spunea, sâmbătă, ministrul Finanțelor Publice, Adrian Câciu.

„Este un semnal extrem de important că soluțiile actualei guvernări de contracarare a efectelor crizei energetice și ale războiului din Ucraina dau investitorilor motive de încredere că ecnomia românească va depăși cu bine această perioadă complicată pe care o parcurge întreaga Europă. Pentru mine și colegii din Ministerul Finanțelor semnaluld at de Standard&Poor’s înseamnă o confirmare că eforturile de a lansa programe de sprijin pentru companiile românești sunt apreciate. De aceea, după lansarea programului „Sprijin pentru România”, vom continua munca pentru a finaliza cât mai repedeîntregul cadru de susținere financiară a firmelor locale. Finanțăm economia pentru a susține toată România”, a mai adăugat Adrian Câciu.

MĂSURI BINEVENITE, DAR ÎNTÂRZIATE! Desigur, mai e mult până departe. Este păcat, mare păcat că a trecut atâta vreme – aproape două luni – până la adoptarea măsurilor de sprijin economic și social. Și tot păcat este că pretinsul Partid Național Liberal nu s-a debarasat mai devreme de băgătorul de strâmbe în coaliția de guvernare și chiar în acțiunile Guvernului Ciucă. M-am referit la cel care se credea Superman, individul Florin Cîțu, când el era și este doar un mediocru sadea instalat cu sprijin american, temporar, la cârma Guvernului României.

ION PREDOȘANU

P.S. DE CE NU ZBORĂ CÎȚU ȘI DIN FRUNTEA SENATULUI? Lansez și eu o întrebare. Oare cât mai durează până la debarcarea lui Cîțu și din fruntea Senatului. Nu de alta, dar ipochimenul nu merită să fie al doilea om în stat! Ca fost pușcăriaș în Statele Unite ale Americii, chiar dacă pentru numai 48 de ore, și unde-a mai încasat și o amendă penală pentru consum de alcool și de stupefiante pe când se afla la volan. Oare cine-l mai ține-n brațe și de ce? (Ion Predoșanu)