Ca la noi, la nimeni – Inflația nu ne slăbește, iar Guvernul subțiază sporurile cu 50%”!

Motto: „Sporurile vor fi mai puține, mai clare, justificate și vor fi pentru activitatea pe care angajatul o face și nu pentru angajat. Dacă este medic specialist de urgență, dacă nu lucrezi în unitatea de primiri urgențe sau în alte condiții care țin de partea de medicină de urgență nu vei primi spor!” – Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii

Conform datelor publicate, marți, de Institutul Național de Statistică (INS), datoria publică a României a atins cote alarmante, ajungând la un nivel record, fiind de peste 55% din Produsul Intern Brut (PIB). Și nu sunt șanse ca datoria publică să scadă, din moment ce inflația crește alarmant și ea, fiind pentru a patra lună consecutiv cea mai mare din Uniunea Europeană.

CREȘTERI ALARMANTE DE PREȚURI. Au crescut și prețurile cu 26% la produsele industriale, medicamentele cu 24%, iar prețul peștelui – mâncarea săracului – a crescut și acesta cu 7,4%, fiind cea mai mare scumpire dintre produsele alimentare, urmată de scumpirea cărnii cu 6%. Cei care lucrează cu fonduri europene, primeau o bonificație, un spor de 50%, decis printr-o Hotărâre de Guvern. Tot printr-o HG, ei bine, se pierd și aceste sporuri, evident, exagerate și date de guvernarea de atunci.

GUVERNUL, LA FUNDUL SACULUI. În luna iunie, angajații din Educație vor primi o creștere salarială de 7%, iar cei din domeniul Sănătății o mărire de 20%. Bașca faptul că de la 1 septembrie, odată cu intrarea în vigoare a recalculării pensiilor, pentru care este nevoie de 10 miliarde de lei, nu se știe de unde va scoate Guvernul banii de care are nevoie ca de aer. E limpede că Guvernul a ajuns la fundul sacului și este obligat să se împrumute pentru a plăti aceste sume imense, la care se adaugă plata dobânzilor făcute de guvernele anterioare.

ÎNTÂRZIEREA ADOPTĂRII LEGII SALARIZĂRII PROVOACĂ NUMAI PAGUBE! Legea salarizării trebuia să intre în vigoare anul trecut, adică în 2023. Probabil că noua Lege a salarizării va fi introdusă în anul 2025, adică imediat după alegeri. Anul 2025 fiind unul greu, cu probleme – pe care le vom deconta anul viitor – din punct de vedere economic și financiar-bancar, ce va veni cu noi taxe și impozite imposibil de introdus în 2024, un an cu patru rânduri de alegeri!

CCR A DECIS: ALEGERILE LOCALE ȘI EUROPARLAMENTARE RĂMÂN NESCHIMBATE. Marți, Curtea Constituțională a României a soluționat sesizarea primită din partea partidulețului de buzunar al ilustrului francezo-român Dacian Julien Cioloș – REPER, prin respingerea acestei sesizări. Așa că alegerile locale și cele europarlamentare, programate pe 9 iunie, vor rămâne bătute în cuie, deci neschimbate.

SISTEMUL PATRIOT DIN ROMÂNIA VA MERGE ÎN UCRAINA DOAR DACĂ VREA CSAT! Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a confirmat că a discutat cu Preș. Klaus Werner Iohannis, despre sistemul Patriot deținut de România, unicul funcțional, și doar CSAT va decide dacă-l împrumutăm sau îl vindem Ucrainei, în cazul în care plătește SUA!

Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a afirmat că a discutat cu președintele Klaus Iohannis și în CSAT se va stabili dacă România donează un sistem antirachetă de tip Patriot, cumpărat din Statele Unite ale Americii cu peste un miliard de euro, îl împrumută sau primește altceva la schimb din partea SUA! Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, are reticențe și nu ar vrea ca România să rămână fără vreun sistem Patriot funcțional, știut fiind că celelalte șase nu sunt funcționale: „Nu ne putem permite să dăm un sistem Patriot care ne apără în acest moment”. Riscăm mult, mai ales că Rusia, prin vocea lui Dimitri Medvedev ne zice clar: „România intră în Clubul Sinucigașilor!”

Germania are mult mai multe sisteme Patriot funcționale și donează doar unul Ucrainei. Dar noi nu ne putem compara cu Germania!

ION PREDOȘANU