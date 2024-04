Cele trei vase de gătit care NU au voie să lipsească din bucătărie

Alegerea unei tigăi sau a unor oale de gătit pare destul de simplă. Dar nu este chiar ușor, odată ce vă confruntați cu vasta gamă disponibilă. Între diferitele dimensiuni, materiale, acoperiri și compatibilitate cu diferite tipuri de aragazuri, vă puteți pierde. Nu vă descurcați? Nu intrați în panică, avem totul sub control. Povestim astăzi despre oalele și tigăile Tefal, atât de cunoscute și de lăudate de toată lumea, dar și despre clasica oală fontă.

Tigaie Tefal și oale sub presiune Tefal: acoperire antiaderentă PTFE

Tefal este una dintre cele mai cunoscute mărci de oale și tigăi din lume. Numele Tefal este un acronim al combinației dintre „Tef” de la teflon și „Al” de la aluminiu, materialele principale utilizate în producția inițială a tigăilor. Compania este renumită pentru acoperirea sa antiaderentă PTFE. Produsele Tefal au fost printre primele de acest tip de pe piață. Ce înseamnă asta? PTFE este, de fapt, prescurtarea pentru politetrafluoroetilenă, un tip de plastic fluorinat cunoscut sub numele de teflon. Este un material sintetic foarte rezistent la căldură și la substanțe chimice. O tigaie Tefal sau niște oale sub presiune Tefal utilizează PTFE, pentru a crea acoperiri antiaderente pe suprafețele lor. Această acoperire permite alimentelor să nu se lipească de suprafața vasului în timpul gătitului, facilitând astfel curățarea ulterioară a vasului. Acoperirea antiaderentă Teflon este considerată sigură pentru utilizare în gătit, cu condiția să fie folosită conform instrucțiunilor producătorului. Și, mai ales, să nu fie supusă supraîncălzirii sau utilizării cu ustensile metalice care ar putea zgâria o tigaie Tefal sau oala sub presiune Tefal.

Tigaie Tefal: care sunt caracteristicile ei?

O tigaie Tefal este un must în orice bucătărie. Marca este renumită pentru soluțiile sale inovatoare care facilitează activitățile din bucătărie. Stratul antiaderent este o caracteristică cheie a fiecărei tigăi Tefal. Cu o tigaie Tefal se poate folosi o cantitate minimă de grăsime. Marca oferă, de asemenea, tigăi ceramice, precum și tigăi din fontă cu strat de smalț.

Aproape orice tigaie Tefal are un punct roșu în centrul suprafeței. Acesta semnalează faptul că tigaia este bine încălzită. Acest lucru face ca gătitul să fie mult mai ușor. O tigaie Tefal vine în diferite forme și funcții, așadar toată lumea poate găsi modelul potrivit.

De asemenea, aproape orice tigaie Tefal poate fi folosită pe majoritatea plitelor, inclusiv pe cele cu inducție. Produsele includ tigăi pentru clătite, precum și tigăi pentru grătar. Pasionații de gătit asiatic vor aprecia tigăile wok. Unele tigăi Tefal sunt rezistente la cuptor, ceea ce reprezintă un mare avantaj.

Unii utilizatori semnalează însă fragilitatea stratului antiaderent de pe unele modele. Uneori, stratul poate începe să se desprindă după un anumit timp, chiar dacă produsul a fost utilizat corect. Din acest motiv, poate fi necesar să cumpărați ustensile speciale de gătit în plus. În cazul în care apar astfel de probleme, este recomandat să depuneți o reclamație privind produsul și să utilizați garanția.

Oale sub presiune Tefal: puține modele, dar bune

Când spui Tefal, spui tigaie! Compania franceză nu este renumită pentru oalele sub presiune, dar aceste oale sub presiune Tefal sunt de o înaltă calitate și oferă câteva caracteristici foarte interesante. Nu există foarte multe modele de oale sub presiune Tefal (ca în cazul tigăilor), dar cele care există sunt foarte apreciate.

Cel mai bine vândut model este Tefal Secure 5 Neo, o oală sub presiune cu funcții speciale. Datorită supapei situate pe mâner, este posibil să alegeți între două niveluri diferite de temperatură, permițându-vă să selectați cea mai potrivită metodă de gătit pentru legume sau carne. Foarte convenabil, la aceste oale sub presiune Tefal, este sistemul de închidere care permite ca oalele să fie închise cu ușurință. O mică “bijuterie” este și interiorul gradat care permite dozarea lichidelor direct în oală.

Un alt model este Tefal Clipso, o oală sub presiune caracterizată prin sistemul de închidere ușoară. Are un cronometru integrat, cu afișaj LCD, și o supapă pentru reglarea presiunii interne, astfel încât puteți alege între două temperaturi diferite.

În cele din urmă, găsim modelul Clipso Minut’duo, care se caracterizează prin materialul diferit folosit. În acest caz, este vorba de aluminiu cu un strat antiadeziv în interior și vopsit în roșu la exterior.

Oala de fontă: classic is fantastic! 😊

Dacă obișnuiți să gătiți des, indiferent de cât de modernă sau la zi cu tehnologia e bucătăria voastră, știți că o oală fontă nu are cum să lipsească din casă. De ce? O oală fontă poate face aproape orice, pentru că va radia perfect căldura, încet și uniform. Este practic indestructibilă, foarte rezistentă, și este potrivită pentru gătit la foc, inducție (un alt plus, deci, că nu trebuie să le înlocuiți dacă schimbați sistemul de gătit!), dar și la cuptor (pentru fripturi, dar și pentru pâine). Pe scurt, o oală fontă are toate caracteristicile pentru a fi versatilă, robustă și multifuncțională. O puteți folosi pentru prăjire, grătar, caramelizare, prepararea de supe, dar și de tocănițe și multe altele.