Vulturii au primit medaliile de campioni. AJF Gorj a stabilit stadionul pentru finala cupei

Formația Vulturii Fărcășești, campioană matematică încă din etapa trecută, a primit trofeul pentru cea mai bună echipă din liga a patra gorjeană. Ceremonia de înmânare a medaliilor a avut loc sâmbătă, după victoria formației lui Costel Andriucă în fața echipei din Bumbești Jiu. Gazdele și-au respectat blazonul și au câștigat meciul cu 6-0. Vulturii vor evolua și în ultimul act din Cupa României – faza județeană. AJF Gorj a stabilit ca finala competiției să aibă loc pe Stadionul ,,Minerul” din Mătăsari. Meciul care va decide reprezentanta Gorjului în competiția națională va avea loc sâmbătă, 1 iunie, de la ora 12.00. Jiul Rovinari se va bate cu vulturii pentru acest trofeu.

Liga 4, Etapa 25

CS Minerul Mătăsari 1 – 4 FC Petrolul Țicleni

CS Jiul Rovinari 2016 0 – 2 CS Unirea Țînțăreni

CS Vulturii Fărcășești 6 – 0 CS Parângul Bumbești-Jiu

CSC Negomir 7 – 1 CS Petrolul Stoina

AS Jupânești 0 – 1 CS Minerul Motru 2008

CS Internațional Bălești 4 – 1 CS Petrolul Bustuchin

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 3 – 1 CSO Tismana

Liga 5 (Seria 1) – Etapa 20

AS Pandurii Padeș 2019 6 – 1 CS Viitorul Bolboși

CS Dumbrava Calnic 2 – 3 AS Viitorul Plopșoru

AS Unirea Bolboși 2 – 1 AS Unirea Dragotești

AS Foresta Văgiulești 0 – 4 AS Triumful Borăscu

AS Viitorul Cătunele 2 – 8 CS Vulturii 2 Fărcășești

AS Știința Godinești 3 – 2 AS Viitorul Brănești

Liga 5 (Seria 2) – Etapa 20

CSC Dănești a stat

AS 7 Noiembrie Costești 5 – 0 AS Bradul Polovragi

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 2 – 0 AS Dinamo Inter Stănești

AS Gilortul Bengești 3 – 0 AS Știința Popmond Plopșoru

AS Prigoria 3 – 3 AS Stejari

CS Știința Drăguțești 4 – 1 AS Scoarța

Cătălin Pasăre