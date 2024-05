Baschetbaliștii gorjeni au terminat sezonul cu un succes

CSM Târgu Jiu a încheiat cu o victorie sezonul 2023/2024 din Liga Națională de Baschet Masculin. Gorjenii s-au impus în deplasarea din capitală, 84-101, cu Laguna București și au terminat campionatul pe locul 17. A fost un play-out dezamăgitor pentru alb-albaștrii, care au avut un sezon regular bun, dublat de meciuri la fel de reușite în Grupa 11-18. Din păcate, seriile cu Galați și Focșani au stricat bilanțul CSM-ului, care nu va mai conta pe serviciile antrenorului croat Kresimir Basic în următorul campionat. Sportiv, echipa a retrogradat, dar toată lumea așteaptă decizia Federației Române de Baschet din iunie, pentru a vedea care este formatul noului sezon și dacă vor fi formații care nu își permit, financiar, să joace în primul eșalon. Revenind la meciul de duminică, Jalen Dupree a fost cel mai bun marcator al echipei din Târgu Jiu, cu 31 de puncte. Oaspeții au cedat doar primul sfert din această confruntare, 21-15. În rest, formația condusă de Adi Roșu și-a adjudecat perioadele de joc: 17-35, 26-27, 20-24. Dimitrius Underwood a terminat în double-double, cu 20 de puncte și 16 pase decisive, iar Ethan Wright a dat 26 de puncte.

Mihai Filip și Rareș Duca, doi tineri de viitor din pepinieră, au debutat în meciurile din capitală împotriva Lagunei, primul sportiv bifând și două puncte, cele dintâi pentru el în LNBM. ,,S-a terminat această serie așa cum ne-am fi dorit de la început. Din păcate pentru noi nu pot spune că a fost un sezon reușit. Am coborât destul de mult în play-out în ceea ce înseamnă rezultatele și evoluțiile. Ne-am fi dorit cu totul altceva pentru acest sezon, însă este un moment de răscruce pentru noi toți. Este bine că am terminat cu o victorie, pentru băieți, pentru moralul lor, pentru bucuria lor de a juca aceste ultime meciuri. Acum trebuie să ne refocusăm pe tot ceea ce înseamnă sezonul viitor”, a declarat directorul tehnic Claudiu Alionescu. ,,A fost un meci foarte bun, am jucat cu toții împreună, am jucat tare și am terminat sezonul așa cum trebuie”, a adăugat Jalen Dupree.

CSM a câștigat seria cu scorul de 3-1.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan, Rareș Duca, Dimitrius Underwood 20p, David Antonescu 9p, Noam Weinberg 6p, Ethan Wright 26p, Camil Berculescu 7p, Jalen Dupree 31p, Adrian Vaida, Mihai Filip 2p, Flavius Toropu. Antrenor principal: Adrian Roșu. Director Tehnic: Claudiu Alionescu. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma (preparator fizic).

Cătălin Pasăre