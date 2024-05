Fost secretar de stat, Andrei Maioreanu: Strategia energetică trebuie adoptată

Două documente fundamentale stau la baza viitorului energetic al țării: Strategia Energetică și Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC). Ambele sunt definite în concordanță cu reglementările și condițiile din Uniunea Europeană și ambele trebuie să privească realitatea din România.

Fostul secretar de stat în Ministerul Energiei, Andrei Maioreanu, cel care a elaborat strategia energetică a țării, dar care, din păcate, n-a ajuns să fie lege, a avut un punct de vedere legat de faptul că actualul ministru al Energiei, a anunțat, din nou, că strategia energetică va fi pusă în dezbatere, în următoarele două săptămâni. ,,Suntem, ca sistem de producție de energie, unici în UE. Companiile energetice (cele mai multe și cele mai mari fiind în proprietatea statului sau statul este acționar majoritar) produc, fiecare în parte, energie dintr-o singură resursă. Acest lucru complică foarte mult vânzarea de energie, pentru că fiecare companie va vinde adăugând profit la prețul de producție, care este extrem de diferit de la una la alta. Strategia Energetică este documentul care așează sistemul energetic pe o cale de dezvoltare. Pentru că suntem unici în UE, așa cum arătam, dar și pentru că suntem în alt moment de dezvoltare față de țările din vest, Strategia ar trebui să reflecte perspectivele clare ale evoluției sistemului energetic românesc. PNIESC este un document care se elaborează exclusiv în baza Strategiei Energetice. Asta spun și logica, dar și Comisia Europeană. Ar fi bine, și am făcut personal demersuri în acest sens, ca Strategia să fie asumată prin Parlament. Proiectul de lege a trecut de Senat, dar Camera Deputaților este for decizional. Însă, indiferent de modul de adoptare, Strategia Energetică a României ar trebui adoptată. Când am plecat din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei am lăsat în urmă un proiect de Strategie Energetică a României aflat în ultimul stadiu de dezbatere – cel transfrontieră”, a precizat Andrei Maioreanu.

M.C.H.