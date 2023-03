VIDEO|Accident grav la Țânțăreni – Copii răniți, fetiță de 11 ani în stare de inconștiență

ISU Gorj: În acest moment intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs pe raza localitatii Tantareni, in care au fost implicate 3 autoturisme si un autotren.

La fata locului s-au deplasat 3 autospeciale pentru descarcerare si o ambulanta SMURD din cadrul ISU Gorj, 3 ambulante din cadrul SAJ Gorj, precum si o ambulanta SMURD din cadrul ISU Dolj si o ambulanta din cadrul SAJ Dolj.

Echipajele sosite la fata locului au constatat ca in urma accidentului 4 persoane au suferit leziuni.

Este vorba despre un baietel in varsta de 10 ani, constient, care a fost preluat de echipajul SMURD si transportat la Spitalul din Filiași, o fetita in varsta de 11 ani, stare de inconstienta, cu functii vitale, pentru care a fost solicitat elicopterul SMURD din cadrul punctului aeromedical Craiova, o femeie in varsta de 36 de ani, constienta, transportata la Spitalul din Craiova, iar barbatul, in varsta de 32 de ani a suferit leziuni minore si a refuzat sa fie transportat la spital.