VIDEO: Scriitorul Marius Marian Șolea, luptător în Războiul din Transnistria, decorat astăzi!

Scriitorul gorjean Marius Marian Șolea este decorat astăzi, chiar în aceste momente, primind Crucea Moldavă pentru luptele duse în Răzbiul din Transnistria. ”Marin Românu”, așa cum îl cunoșteau și rușii, Marius Marian Șolea, consilier la Ministerul Culturii și Patrimoniul Național, consilier superior la Secretariatul de Stat pentru Culte, s-a înrolat în Linia I a frontului la vârsta de 17 ani.

”Era foarte curajos și dârz în momentele critice de atac al rușilor. Marius era neînfricat. Chiar și atunci când nu puteai să ridici capul din tranșeu, el continua să tragă și să opună rezistență”

”A participat la atacuri in liniile inamicului, a asigurat toate gărzile de noapte în postul de lângă șoseaua pe unde ataca inamicul, a organizat apărarea și a extras camarazii răniți dintre linii (Gheorghe Gârdea). A fost rănit în doua rânduri la ambele mâini și la piciorul stâng, însă nu a părăsit linia I a frontului, refuzând spitalizarea. El a fost ajutorul nostru românesc. Rușii aflaseră că există un român la Linia I și vorbeau foarte mult despre el la Postul de televiziune Ostankino și la Radio Prenistrovie, propaganda rusească îl numea “luptător de elită al dictatorului Nicolae Ceaușescu. În front, era cunoscut ca Marin Românu”

Asociașia Obștească „Forța Veteranilor Ialoveni” din Republica Moldova anunţă că Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, în colaborare cu Mitropolia Basarabiei, acordă astăzi, 27 martie 2023, distincţii unora dintre combatanţii din Războiul din Transnistria din 1992, război de agresiune teritorială, purtat de Federaţia Rusă, prin Armata a XIV-a, împotriva Republicii Moldova.

Manifestările vor debuta la Bârnova, lângă Iaşi, cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, după care vor urma acordarea distincţiilor şi o slujbă de pomenire la mormântul lui Ion Inculeţ, Preşedinte al Sfatului Ţării din Basarabia în momentul unirii cu Ţara şi unul dintre creatorii României Mari. Vor fi depuneri de coroane, ceremonial militar, luări de cuvânt din partea organizatorilor şi a invitaţiilor, două momente artistice, susţinute de Corul Chivotul, respectiv de Corul Marii Uniri.

Combatanții, pagini de istorie vie!

Asociația veteranilor moldoveni rememorează faptele așa cum s-au întâmplat în acei ani de război, descriindu-i pe cei care s-au luptat cu vitejie pentru Moldova:

”Ion Costaș, General de Divizie, unul dintre părinții fondatori ai Statului Republica Moldova, creator al Armatei Naționale, al Ministerului Afacerilor Interne, SIS.

Sergiu Armașu, luptător în Războiul de pe Nistru, 1991-1992, participant la apărarea orașului Tighina în vara anului 1992, în cele mai dure lupte, participant în misiuni speciale, inclusiv în misiunele militare din Afganistan ale URSS. Astăzi, Primar al orașului Ialoveni, Centrul Național al Marii Uniri, satele Raionului Ialoveni au dat 10 membri ai Sfatului Țarii, care au votat Unirea. Inclusiv marele patriot omagiat astăzi, Ion Inculeț.

Ion Batîr, un mare patriot al acestei națiuni, care, prin profesionalismul și curajul său, a participat la mai multe operațiuni speciale în terenul de luptă, acolo unde se cerea intervenția grupului său de avtivitate. A activat într-una dintre cele mai bune echipe, care, prin profesionalismul ei, a capturat unicul general al KGB-ului rusesc de pe câmpul de luptă și l-a predat comandamentului Ministerului de Interne. Este acel oștean care a participat personal la primirea notei informative din mâna generalului Alexandr Lebedi (comandantul Armatei a XIV-a a Federației Ruse), de a înceta atacurile împotriva poziților rusești din partea stângă a Nistrului, de a înceta rezistența armată, de a ne preda sau să acceptăm capitularea.

Valeriu Căpățînă este un brav oștean neînfricat, care a dat dovadă de bărbație și curaj, luptând eroic, fiind un exemplu de urmat pentru cei din anturajul său în momente de grea încercare, salvând personal comandantul companiei și încă alți cinci camarazi care erau răniți, fiind scoși de pe linia de foc și salvați. Acest erou, deși era rănit, a continuat să-și salveze camarazii de arme.

Marius Marian Șolea când avea vârsta de 17 ani a venit din Târgu Jiu, județul Gorj, România. S-a înrolat ca voluntar la Linia I a frontului. La început, a fost la Tighina pentru 4-5 zile, după care a venit în prima linie a Plazdarmului Coșnița, împreună cu oștenii din comuna Țîpala. Aici l-am întâlnit și i-am predat personal armă și muniție de război. Am observat că, deși era venit cu băieții noștri, avea un alt accent. Am înțeles că este din România. În calitate de comandant de companie, am fost dator să raportez această situație superiorilor, pentru a fi luate măsurile de rigoare. În tot acest timp cât s-a aflat pe linia întâi a frontului am văzut că era foarte curajos și dârz în momentele critice de atac al rușilor. Marius era neînfricat. Chiar și atunci când nu puteai să ridici capul din tranșeu, el continua să tragă și să opună rezistență. După acea săptămână, a trecut în flancul drept al Platoului Coșnița, într-o poziție chiar mai avansată, în unitatea condusă de Ion Chianu. Acest comandant, veteran de Afganistan și șef al gărzii personale a lui Fidel Castro, i-a încredințat în câteva rânduri conducerea Liniei I, lucru absolut neobișnuit într-un război. Marius a participat la atacuri in liniile inamicului, a asigurat toate gărzile de noapte în postul de lângă șoseaua pe unde ataca inamicul, a organizat apărarea și a extras camarazii răniți dintre linii (Gheorghe Gârdea). A fost rănit în doua rânduri la ambele mâini și la piciorul stâng, însă nu a părăsit linia I a frontului, refuzând spitalizarea. El a fost ajutorul nostru românesc. Rușii aflaseră că există un român la Linia I și vorbeau foarte mult despre el la Postul de televiziune Ostankino și la Radio Prenistrovie, propaganda rusească îl numea “luptător de elită al dictatorului Nicolae Ceaușescu. În front, era cunoscut ca Marin Românu. Firește, nu era adusă în discuție vârsta sa.

Fiecare dintre noi este o pagină vie a istoriei acelor evenimente din anii 1991 și 1992. Suntem cei care am stat la vechiul hotar al României, aparând țara de invazie și ocupare a meleagurilor strămoșești. V-am redat numai câteva dintre acele momente tragice, trăite de noi în acea perioadă de grea încercare pentru țară. Mă închin în fața fiecărui oștean care a luptat cu arma în mână, apărând țara și teritoriul acestei națiuni, dând dovadă de eroism, dragoste de neam în lupta pentru independența și unificarea neamului românesc. Glorie eternă eroilor căzuți la datorie, glorie eternă celor rămași vii! Trăiască națiunea română în unitate deplină!”