Comunicat de presă – Universitatea de Vest din Timișoara deschide platforma online de admitere pentru înscrierea candidaților

– Viitorii studenți UVT își pot crea dosarele de înscriere, online, pe platforma de admitere, accesând site-ul admitereonline.uvt.ro –

Aspiranții la studii universitare pot începe oficial procesul de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), prin intermediul platformei online special creată pentru a face înscrierea candidaților cât mai facilă – admitereonline.uvt.ro.

Toate informațiile despre procesul de admitere și oportunitățile pe care UVT le oferă sunt disponibile pe site-ul UVT dedicat procesului de admitere – admitere.uvt.ro.

Până în prima parte a lunii iulie 2024, candidații vor putea să completeze informații și să încarce documente pe platforma de înscriere. Procesul de înscriere se derulează în mediul online, urmând ca documentele să fie prezentate de către candidați la centrele de admitere, pentru certificarea acestora conform cu originalul, prin scanare de către reprezentanții UVT.

Pașii pe care trebuie să îi parcurgă candidații în cadrul procesul de înscriere sunt disponibili AICI. Oferta UVT este formată din 82 de programe de studii universitare de licență și 102 programe de studii universitare de masterat, din 35 de domenii de studii.

La UVT încercăm constant să inovăm, astfel că remarcăm că, dincolo de oferta educațională foarte vastă și complexă pe care o punem la dispoziția celor interesați, propunem și în acest an universitar un program de studii universitare de licență UNIC la nivel național – Științe aplicate în criminalistică. Totodată, aspiranții la studii universitare pot alege să aplice și pentru programul de studii universitare de licență Inteligență artificială (în limba engleză), UVT fiind una dintre cele doar două universități din țară care și-au asumat formarea studenților în acest domeniu.

Pentru anul 2024, ofertei de programe de studii universitare de masterat din cadrul UVT i s-au adăugat patru programe noi, în domeniile Finanțe, Filologie și Științe ale comunicării: Guvernanță organizațională și consultanță fiscală, Master in Sustainable Finance (Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor), Digital Technologies for Language Research and Applications (Facultatea de Litere, Istorie și Teologie) și Comunicare publicitară în medii digitale (Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării).

La toate programele de studii universitare de licență din cadrul UVT procesul de admitere presupune susținerea unei probe de admitere, în format fizic, la sediul central UVT sau la sediile facultăților UVT, fie pentru testarea cunoștințelor/aptitudinilor conexe domeniului de studii ales și a capacităților cognitive, fie de tipul unui test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament. Mai multe detalii despre procesul de admitere pentru fiecare program de studii universitare pot fi găsite pe paginile aferente acestora de pe platforma de admitere.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) înțelege cât este de important ca tinerii cu rezultate deosebite, care excelează în diverse domenii și care vor să aducă o schimbare în societatea în care trăiesc, să fie susținuți și încurajați în parcursul lor academic. Așadar, pe lângă facilitățile pe care le acordă pentru performanțe academice studenților săi, UVT a pregătit și un pachet de beneficii pentru viitorii studenți care, în perioada studiilor liceale, au obținut rezultate deosebite la diverse concursuri și olimpiade naționale și internaționale, care obțin media 10 la examenul de bacalaureat sau care sunt șefi de promoție în cele mai bune licee din fiecare județ, mai multe detalii fiind disponibile pe website-ul dedicat admiterii la UVT.”