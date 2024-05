UCB Târgu Jiu, vicecampioană la fotbal

Echipa Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu s-a întors cu medalie de ,,argint” de la Turneul Final al Campionatului Național Universitar de Fotbal. Competiția s-a desfășurat, la finalul săptămânii trecute, la Alba Iulia. După ce au eliminat campiona en-titre, Universitatea de Vest din Timișoara, fotbaliștii gorjeni au avut un parcurs perfect până în finală. Băieții antrenați de Daniel Chivu și Bogdan Chiriac au obținut trei victorii: 2-1 cu Universitatea de Ştiinţele Vieţii ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, 2-1 cu Universitatea Valahia din Târgoviște și 1-0 cu Universitatea din Oradea. Finala a fost adjudecată însă de Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad, cu 4-0.

,,În cadrul turneului am căzut cu universități puternice fotbalistic, cu Universitatea de la Iași, Universitatea Valahia din Târgoviște și Universitatea din Oradea, care își propusese să câștige această competiție. Am reușit să ieșim din grupe neînvinși, cu maximum de puncte. Țin să le mulțumesc jucătorilor, studenților, care s-au dăruit exemplar și au depus un efort foarte mare, deși nu am avut un lot numeric, așa cum mi-aș fi dorit. Am ajuns în finală. Trebuie să îi felicit pe cei de la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad, care au câștigat, au fost mai buni anul acesta, au fost mai organizați. S-a văzut oboseala pe parcursul grupelor, dar, una peste alta, chiar este un rezultat minunat, având în vedere ce am avut la dispoziție și tot ceea ce s-a întâmplat. Îi felicit pentru că s-au dăruit și am reușit să devenim din nou vicecampioni. Mereu ne-am pus ambiția cu resursele pe care le-am avut la dispoziție. Am avut și jucătorii studenți care s-au autodepășit. Chiar dacă adversarii erau cotați mai bine și jucau la echipe mai puternice, ei chiar s-au dăruit și au fost exemplari pe teren. Vom încerca în anii ce urmează să mergem mai sus. Dacă se va putea, cu resursele pe care le avem, vom vedea”, a declarat Daniel Chivu, antrenorul principal al formației.

UCB Târgu Jiu a câștigat competiția națională de fotbal în 2015 și a venit pe locul doi în 2017.

CS UCB Târgu Jiu: Horațiu Peia, Fabian Bărănescu, Flavius David, Ionuț Gruia, Emil Nejoiu, Alexandru Nicola, Horia Şitoianu,Teodor Chirițoiu, Claudiu Zabulică, Cătălin Afrim, Radu Filip, Alexandru Core, Andrei Krupenschi, Denis Magherescu,Robert Dinulescu, Ionuț Popescu, Laurențiu Popescu, Alexandru Oprița Oficiali: Antrenor principal: Conf.univ.dr. Daniel Chivu. Antrenor secund: Lect. univ. dr. Bogdan Chiriac.

Cătălin Pasăre