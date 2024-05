ACS Dream Team Gorj, din nou campioană în Palma de Mallorca

ACS Dream Team Gorj a câștigat, pentru a doua oară consecutiv, competiția de minifotbal desfășurată în Palma de Mallorca (Spania). Puternicul turneu internațional a avut loc în perioada 10-12 mai 2024. Trei echipe reprezentând Dream Team au participat la această întrecere, două dintre ele la categoria de vârstă 35 plus. Dacă ,,veteranii” nu au reușit calificarea în fazele eliminatorii, principala formație gorjeană a avut un parcurs perfect până în finală, pe care a și câștigat-o. În ultimul act, gorjenii și-au depășit clar adversara, pe FC Gozzoviglio (Italia) cu 5-0. Cele mai mari emoții au fost în semifinale, cu o altă formație din țară, FC România (2-1).

Echipa învingătoare a avut următoarea componență: Dragoș Nicolae, Cristian Barbu, Ion Cănăvoiu, Alin Cornescu, Bogdan Chiriac, Radu Dăianu,Ștefan Doldur, Marian Habet, Mihai Șchiopu, Horia Șitoianu. Antrenor: Cristian Barbu. Delegat: Mihai Popescu. Team Manager: Dragoș Milici. Kinetoterapeut: Vlad Ionuț Anca.

Bogdan Chiriac, unul dintre reprezentanții echipei, a vorbit despre adversarii cu care s-a confruntat Dream Team. ,,La fel ca în sezonul trecut, am fost invitați de organizatorii turneului din Palma de Mallorca. Trebuia să participăm, eram obligați să participăm, pentru că anul trecut am reușit să câștigăm competiția. Anul acesta am aliniat un lot puternic și, la sfârșitul celor patru zile de turneu, am fost din nou campionii acestei competiții. Suntem foarte mândri pentru că demonstrăm că reprezentăm o echipă foarte puternică, atât la nivel local, cât și la la nivel național, iar să reușim să câștigăm a doua oară turneul e clar că e o mândrie foarte mare pentru noi, pentru că am început să devenim recunoscuți și pe plan internațional. Competiția a fost împărțită în două faze. În faza grupelor, am reușit să obținem opt victorii din opt jocuri. Au fost meciuri destul de echilibrate, am întâlnit echipe din Anglia, Italia, Moldova, Elveția, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Portugalia și Franța. În partea a doua a competiției, în fazele eliminatorii, în optimi, am eliminat o echipă din Statele Unite. În sferturi am eliminat o echipă din Anglia cu care mai jucasem în prima în faza grupelor. În semifinale a fost un duel sută la sută românesc, un duel foarte echilibrat, câștigat de noi pe final, cu un gol marcat în ultimul minut, iar în în finală am întâlnit o echipă din Italia pe care pe care am învins-o, devenind astfel pentru a doua oară campionii competiției din Palma de Mallorca”, a precizat Bogdan Chiriac.

Dream Team Gorj este multiplă campioană în fotbalul gorjean și s-a clasat între cele mai bune patru echipe din țară în 2018.

Cătălin Pasăre