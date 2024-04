Ziua Forțelor Terestre 2024, sărbătorită de ANCERM Gorj

Marți, 23 aprilie 2024, de Ziua Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință și patronul spiritual al Forțelor Terestre, o delegație de nouă persoane de la Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu” (ANCERM Gorj) a participat, la invitația autorităților locale, la slujba religioasă desfășurată de preotul Adrian Gogoșanu, la biserica din satul Pîrîu, comuna Brănești, care are hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iar în curtea bisericii este o Cruce Comemorativă a Eroilor din sat, ridicată de țârcovnicul Mihai Viorel Călugăru.

Delegația ANCERM Gorj formată din: col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, col. (rtr.) Gigi Bușe, lt. col. (rtr.) Ghindă Ovidiu Gabriel, prof. dr. Ion Mocioi, dirig. Viorica Ionescu, ing. Vasile Ionescu, jurist Ion Ungureanu, prof. dr. Vasile Gogonea și Marin Dogaru, au depus o coroană de flori la Crucea Comemorativă a Eroilor din sat, după care au participat, împreună cu domnul primar Gheorghe Stoichițoiu și câțiva consilieri locali, alături de enoriașii satului, la slujba religioasă săvârșită de preotul Adrian Gogoșanu și la o agapă bisericească, o masă de parastas închinată sufletelor celor plecați la ceruri și a eroilor din sat.

După terminarea slujbei, preotul paroh a ținut o frumoasă predică despre Om și puterea lui Dumnezeu dar și despre Sfântul Gheorghe pe care azi îl prăznuim. „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a născut în Capadocia, din părinți creștini. A trăit în vremea împăratului persecutor Dioclețian. Datorită victoriilor și vitejiei sale, a ajuns conducător de armată. În anul 303, când împăratul Dioclețian a început lupta împotriva creștinilor, Sf. Gheorghe nu s-a ferit să mărturisească credința în Hristos, motiv pentru care a fost întemnițat și schingiuit. A fost supus la diverse chinuri, dar nici unul nu l-au făcut să renunțe la credința sa. Mulți care au fost martorii suferințelor Sf. Gheorghe, au renunțat la credința păgână și au primit credința lui Hristos. Chiar împărăteasa Alexandra, soția lui Dioclețian, a îmbrățișat creștinismul. Pentru că nu a lepădat credința în Hristos, Sf. Gheorghe a fost condamnat la moarte prin decapitare, în ziua de 23 aprilie a anului 304. Iconografia păstrează imaginea Sf. Gheorghe călare pe un cal, străpungând cu sulița un balaur. Mai este prezentat într-o mantie roșie cu o diademă metalică pe cap, cu o platoșă sub mantie, ținând în mâna dreaptă o cruce, iar în stânga o sabie. Dintre toți sfinții sărbătoriți în lumea creștină, puțini au ajuns la faima de care s-a bucurat și se bucură Sf. Gheorghe la poporul român. În satele și orașele țării multe biserici sunt ridicate în cinstea lui. Și biserica aceasta sfințită la 26 septembrie 1894 are praznicul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Un oraș din țară și al treilea braț al Dunării, în Deltă, îi poartă numele. Peste 950 mii de români își aniversează onomastica de Sf. Gheorghe”.

Și din partea ANCERM Gorj a vorbit colonelul Walter Loga – președintele Filialei Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”, care a precizat motivul prezenței acestei delegații. „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este patronul spiritual al Forțelor Terestre sau Trupelor de Uscat (Infanteria, Artileria, Tancurile, Auto, Rachete și Artilerie antiaeriană, Geniu, Apărare CRBN, Transmisiuni, Cercetare, Parașutiști și Poliție Militară), iar biserica dumneavoastră are hramul acestuia și de aceea am venit la dumneavoastră. Deasemenea, în curtea bisericii se află și o Cruce comemorativă a Eroilor acestui sat unde noi am depus o coroană de flori spre slava lor”. Apoi a precizat că: „A venit timpul și trebuie să înțelegem că fără Dumnezeu nu se mai poate nimic. Este o mare luptă astăzi, între lumină și întuneric. Dumnezeu este lumina și diavolul, întunericul. În toată lumea, cred că ați observat, această luptă se adâncește mereu. Aduceți nepoții la biserică și învățați-i și în casă să-l iubească pe Dumnezeu. Aceasta a dat tărie poporului român să învingă toate vicisitudinile suferite de-a lungul istoriei”. La final, l-a rugat pe preotul paroh să adune oamenii în jurul său și să le explice că singura șansă de a rezista și dăinui pe acest pământ strămoșesc este credința în Dumnezeu.

Prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe s-a încheiat cu o agapă bisericească, o masă de parastas închinată sufletelor celor plecați la ceruri și a eroilor din sat, alături de enoriași, de preot, de primar și de consilierii locali prezenți la slujbă. L-am rugat pe domnul primar Gheorghe Stoichițoiu, care și-a depus candidatura pentru cel de-al șaselea mandat consecutiv la conducerea Primăriei Brănești, să-l sprijine pe preotul Adrian Gogoșanu pentru renovarea bisericilor din satul Gilortu și Pîrîu, monumente istorice.

La întoarcerea acasă, la Târgu Jiu, am vizitat toate monumentele eroilor de pe traseu. Primul a fost Monumentul din fața bisericii recent renovate din Aninoasa, sub formă de obelisc cu cruce, ridicat în anul 1997 în cinstea eroilor din Al Doilea Război Mondial (1941 – 1945) de Bădescu C. Ion, pe vremea primarului Popa Simu Nicolae, și care riscă să fie acoperit în totalitate de un nuc crescut lângă el, iar numele eroilor de-abia se mai disting.

Următorul monument a fost cel de la Bibești, comuna Săulești, situat la intersecția DJ 662 cu DJ 661 tot sub formă de obelisc cu cruce, ridicat în cinstea eroilor din Al Doilea Război Mondial (1941 – 1945). Și pe acesta,, numele eroilor de-abia se mai disting, dar este mai bine întreținut decât cel de la Aninoasa.

Am trecut prin satele Săulești, Dolcești, Musculești, Petrești și am ajuns la biserica din Bărbătești. În curtea bisericii, pe-o parte și pe alta a aleii ce duce la biserică, se află cenotafuri ale eroilor satului din Al Doilea Război Mondial și o Cruce Comemorativă pe care scrie „ÎN MEMORIA EROILOR DIN SATUL BĂRBĂTEȘTI” ridicată de familia Dr. Cornel Munteanu în anul 2022. Pe unele cenotafuri se distinge greu scrisul. Felicitări familiei Dr. Cornel Munteanu pentru crucea ridicată în memoria eroilor din sat!

Ultimul monument vizitat a fost cel din satul Vierșani al comunei Jupânești. Este situat în fața bisericii, construit sub formă de obelisc cu statuia unui ostaș deasupra, este îngrădit și bine întreținut. Este construit de I. Ispășescu din Târgu Jiu pentru slava eroilor din Primul Război Mondial (1916–1919). Felicitări autorităților locale, preotului paroh și tuturor celor care s-au ocupat de aceasta!

La monumentul de la Târgu Cărbunești nu ne-am mai oprit din cauza ploii, iar monumentul, la care am depus coroane de mai multe ori, este bine întreținut, și cel de la Pojogeni este la fel. Felicităm din nou autorităților locale, preoții parohi și pe toți care s-au ocupat de aceasta!

Col. (rtr.) Gigi Bușe