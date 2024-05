FC Voluntari și FCU Craiova au retrogradat. Dinamo și Botoșani, la baraj

FC Voluntari și FC U Craiova 1948 sunt cele două formații care au retrogradat în Liga 2 după ultima rundă a play-out-ului din Superligă. Ilfovenii au pierdut pe teren propriu cu Universitatea Cluj (0-1), în timp ce oltenii au fost învinși în Bănie de FC Hermannstadt, scor 1-3. FC Botoșani și Dinamo București vor juca baraj pentru menținerea în prima ligă, după ce moldovenii au fost învinși la Galați, iar “câinii roșii” au bătut-o pe UTA. Poli Iași s-a salvat după victoria cu Petrolul, scor 2-0.

Rezultate etapa a 9-a

Dinamo – UTA Arad 2-0

FC Voluntari – ”U” Cluj 0-1

Oțelul Galați – FC Botoșani 2-0

Poli Iași – Petrolul Ploiești 2-0

FCU Craiova – FC Hermannstadt 1-3

CLASAMENT FINAL PLAY-OUT

1. UTA Arad – 37 puncte

2. Oțelul Galați – 36

3. FC Hermannstadt – 34

4. Universitatea Cluj – 33

5. Petrolul Ploiești – 29

6. Poli Iași – 27

7. FC Botoșani – 25

8. Dinamo București – 25

9. FC Voluntari – 24

10. U Craiova 1948 – 22

Reacțiile din cele două tabere nu au întârziat. Finanțatorul Adrian Mititelu va stabili în această săptămână dacă mai continuă în fotbal, iar ilfovenii își vor pierde, probabil, cei mai mulți jucători în pauza de vară.

,,E o seară foarte grea pentru noi. După cum am jucat în ultimele 7-8 meciuri, nu meritam să rămânem în Liga 1. Eu sunt responsabil, eu sunt vinovat, eu am luat toate deciziile la echipă. Altele au fost idealurile, planurile. Anul trecut, după ce am pierdut barajul de Conference League, nu ne gândeam că nu vom juca în play-off anul acesta. S-a întâmplat și mai grav. O sarabandă de erori și greșeli, suntem unde nici dușmanii noștri nu se gândeau că vom fi. Echipa asta, la cum a jucat, nu merita să rămână în Liga1. Nu mai vorbesc de jocuri de culise, la cum a jucat Sibiul în unele meciuri. Am pierdut busola, pe fond de presiune și de stres am făcut greșeli. Nu știu ce urmează, e o seară neagră. Suntem îngenuncheați acum, e un moment de cotitură. Dacă ai mai multe vedete decât jucători muncitori, e nasol. Au avut condiții de primele 4 echipe din România. Sunt 4 cluburi care pot concura cu noi la infrastructură. Nu le-a lipsit nimic. Retrogradarea e o lovitură care poate fi fatală. Săptămâna viitoare anunțăm totul. Eu am adus 12-13 milioane de la revenire. Nu mai zic și de bază. Mulți suporteri arată că nu mă respectă, e greu când vin și te înjură. Lucrurile nu mai pot continua așa. Oi fi eu orgolios, dar nu vreau să-mi fac harakiri. Îmi pare rău pentru fanii adevărați, care au primit o altă palmă. Dacă mai continuăm, nu va mai fi ca până acum. Nu se poate așa ceva, să jignești și să nu accepți că o echipă poate să joace mai prost”, a declarat finanțatorul Mititelu.

,,Jucătorii sunt șocați. Sper să reușim să ne revenim. Am spus de la început că ne doream victoria. Un egal era bun, mergeam la baraj, dar a fost acel penalty. Ei nu au avut nicio ocazie până la acel moment. Noi ne-am apropiat, dar nu am concretizat. Repriza a doua a fost a noastră, noi am avut ocazii. Nu trebuia să retrogradăm, la ce condiții sunt aici. Nu știu ce jucători vor rămâne”, a declarat Florin Pârvu, antrenorul de la Voluntari. CS Mioveni, ocupanta locului 5 în play-off-ul Ligii 2, va întâlni FC Botoșani, iar FK Miercurea Ciuc, care a terminat pe ultima poziție în grupa pentru promovare, 6, va întâlni Dinamo. Partidele din baraj vor avea loc în dublă manșă. Trebuie spus că locurile 5 și 6 din play-off-ul Ligii 2 nu merg, în mod normal, la baraj, dar în acest sezon se întâmplă asta fiindcă deasupra lor s-au clasat două echipe care nu au drept de promovare, Corvinul Hunedoara și CSC Șelimbăr.

Cătălin Pasăre