Gorj: Comparație alegeri 2020-2024. Calcul, posibilități

Analiza alegerilor locale din 2020 comparativ cu ce rezultate vor avea cele din 2024 a fost făcută de fosta jurnalistă Roxana Stoian, fondator al Partidului Alianța Oltenilor, cel mai tânăr partid înființat la noi în județ.

Iată, mai jos, candidații de azi la Consiliul Județean și rezultatele alegerilor trecute, calcul politic prezentat pe pagina sa publică de Roxana Stoian, în care ne putem reaminti și cifrele care arată prezența la vot a electoratului gorjean în urmă cu patru ani și putând face, în aceste zile de campanie electorală, o comparație cu privire la prezența la vot care se va înregistra în acest an.

Consiliul Județean Gorj – Candidații din 2024 vs. rezultatele din 2020

11 partide sau alianțe au candidați la Consiliul Județean Gorj în 2024, la fel ca acum patru ani. Doar că, parțial, partidele sunt altele.

Partide care continuă:

• PSD a câștigat alegerile în 2020, cu un număr de 64.525 voturi pentru lista de CJ și 66.109 pentru candidatul la președinția consiliului, care era atunci Cosmin Mihai Popescu. Și în 2024 mizează pe același candidat.

• PNL a obținut în 2020 un număr de 42.799 voturi pentru lista de CJ și 46.763 pentru candidatul la președinția consiliului, care era atunci Iulian Popescu. Acum, candidatul este senatorul Ion Iordache.

• Alianța Dreapta Unită reunește USR și PMP, candidat la președinția CJ Gorj fiind Nicolae Davițoiu. Acum patru ani, lista USR a adunat 6373 voturi, iar cea a PMP 10.488 voturi.

• PER are doar listă pentru CJ Gorj, deschisă de fostul director al spitalului din Târgu Jiu, Gigel Capotă. În 2020, Partidul Ecologist Român a obținut 1.596 voturi. PER nu are candidat la președinția CJ Gorj.

• Partidul Verde (Verzii) îl susține pe fostul prefect Marcel Iacobescu pentru președinția CJ și tot el deschide lista de consilieri. În 2020, partidul a avut 3.463 de voturi pentru lista de consilieri.

• Partidul România Mare propune candidatura lui Raul Ștefăniță Dumitru pentru președinția CJ Gorj, el deschizând și lista de consilieri. În 2020, PRM a avut 2.383 de voturi pentru lista de consilieri.

Partide noi:

• AUR îl are pe omul de afaceri Adrian Zorlescu candidat la președinția CJ Gorj și tot el deschide lista de consilieri.

• SOS România îl propune pe Alexandru Motohonu candidat la președinția CJ Gorj, el fiind și cel mai tânăr dintre candidați. Motohonu deschide și lista de consilieri.

• UDMR propune listă pentru Consiliul Județean Gorj, deschisă de Victoria Popescu, economist pensionar. Nu are candidat la președinția CJ.

• PUSL îl are pe Dumitru Miroiu – om de afaceri – candidat la președinția CJ, iar lista de candidați pentru Consiliul Județean este deschisă de Laurențiu Chivu, fost viceprimar la Rovinari.

• Alianța Național Creștină îl susține pe Constantin Pănescu, șeful cabanierilor din Rânca, pentru postul de președinte la CJ Gorj, el și fostul prefect Liviu Andrei deschizând lista de consilieri. Sunt și partide care au participat în alegerile din 2020, dar nu o mai fac acum. Pro România a avut în 2020 un număr de 8.170 de voturi, ALDE – 5.196 voturi, ADN – 4.638 voturi, PNȚCD – 597 voturi.

,,Dacă prezența la vot va fi ca acum patru ani, pragul electoral pentru accederea în CJ Gorj va fi undeva la 7.500 de voturi pentru partide și 12.000 de voturi pentru alianțe”, arată fosta jurnalistă.

M.C.H.