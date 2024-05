Prima ediție a Festivalului Rhabon Fest de la Târgu Jiu a ajuns la final

Duminică, 12 mai 2024, a fost ultima zi a primei ediții a Festivalului Rhabon Fest de la Târgu Jiu – o reconstituire istorică a războaielor daco-romane, desfășurat în Parcul Narciselor din Târgu Jiu, în perioada 10 – 12 mai 2024.

Organizatorii acestui festival aflat la prima ediție, și sper să nu fie și ultima, sunt Consiliul Județean Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Asociația Historia Renascita din Argeș, Asociația pentru Istorie Vie din Alba Iulia și Asociația Veteres Milites din Sibiu.

Festivalul a început vineri seara, la ora 20:30, în Piața Prefecturii din Târgu Jiu, cu o impresionantă paradă cu torțe pe strada Victoriei și prezentarea celor mai importante asociații de reconstituire istorică din România, cu peste 160 de reenactori care vor da viață unor aspecte ale războaielor și civilizației daco-romane. Acestea au fost: Asociația pentru Istorie Vie din Alba Iulia alcătuită din voluntari albaiulieni, care au dat viața soldaților romani din Legiunea a XIII-a Gemina, războinicilor daci „Lupii Apoulonului”, gladiatorilor „Ludus Apulensis” și dansatoarelor antice „Magna Nemesis” și a devenit un important brand al municipiului Alba Iulia. Asociația Veteres Milites din Sibiu a dat viața soldaților romani din Legiunea a VI-a Ferrata, care în anul 106 e.n., cu o vexilaţie a legiunii, a participat la asediul Sarmisegetuzei Regia, capitala Daciei. Asociația „Historia Renascita” din Argeș a venit cu Legiunea a IV-a Flavia Felix și cu Daci liberi. Asociația „Terra Dacica Aterna” din Cluj-Napoca, cea mai veche asociație de reconstituire antică din România, a venit cu Daci liberi. Asociația „Romula Malva” din Dobrosloveni, județul Olt a venit cu Legiunea a VII-a Claudia Pia Fidelis iar din Moldova au venit „Carpii liberi”. Prezentarea a fost făcută de președintele Asociației „Historia Renascita” din Argeș, Cătălin Drăghici, artist plastic, ilustrator și profesor de istorie care a spus: „Cu parada din această seară a debutat prima ediție a unui festival care se dorește și cu siguranță va deveni unul de tradiție și de referință între evenimentele de profil din România. Este vorba de Festivalul de reconstituire pe perioada antică Rabon Fest”, apoi a continuat: „În cadrul grupurilor cu care suntem prezenți sunt contingente atât de legiuni romane cât și de războinici și civili barbari: daci, carpi, celți, sarmați, toți reconstituind profile de războinici care au trăit și s-au confruntat în perioada marilor conflicte a războaielor traianice din perioada Regatului condus de Regele Decebal și a Imperiului Roman condus de Împăratul Traian”. La rândul său, profesorul dr. Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, a spus: „Târgu Jiul face istorie și de această dată. Vă informez că județul Gorj este o vatră de civilizație geto-dacă și de continuitate daco-romană veritabilă. La Polovragi este o cetate dacică iar legenda spune că Zamolxis a trăit în Peștera Polovragi, iar în Poiana Mănăstirii s-a făcut un sat dacic. Istoricii locali și arheologii au arătat că în Gorj au fost descoperite multe cetăți dacice, așezări și castre romane, stațiuni balneare și drumuri romane. Însuși Împăratul Traian ar fi trecut pe aici, unde se afla și Cohorta a V-a Cipria”.

Sâmbătă și duminică, Parcul Narciselor din Târgu Jiu, cel mai nou parc al municipiului cu o suprafață de 12 ha, a întâmpinat numerosul public gorjean cu Tabăra antică, formată din daci și romani unde au fost prezentate ateliere interactive, dansuri antice, lupte de gladiatori, demonstrații militare și bătălii între daci și romani.

Ceremonia oficială de deschidere a festivalului a avut loc sâmbătă 11 mai, începând cu ora 12:00. Festivalul a continuat cu prezentarea de ateliere militare și meșteșugărești: Prelucrare os, Prelucrare lemn, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul. S-au făcut prezentări și demonstrații militare ale trupelor participante, dansuri antice prezentate de Magna Nemesis și Nimfele Daciei, un târg de sclavi și lupte de gladiatori dintre Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis. Ziua de sâmbătă s-a încheiat cu un concert oferit de Trupa „Novus” formată în 2019 la Palatul Copiilor Târgu Jiu, și „Lupii lui Calancea” din Republica Moldova și un spectacol de lumini cu drone. Lupii lui Calancea au adus farmecul muzicii folk în cadrul primei ediții a festivalului Rhabon Fest din Târgu Jiu. Cu versuri adânci și armonii măiestrite, au creat un moment memorabil în inimile celor prezenți. Publicul a fost pur și simplu captivat de energia lor și de povestea pe care au transmis-o prin fiecare notă. Sub lumina stelelor și sub straja festivalului, ne-am lăsat purtați în lumea lor fascinantă.

Duminică, ultima zi a festivalului, au continuat prezentarea de ateliere militare și meșteșugărești, dansurile realizate de Magna Nemesis și Nimfele Daciei, luptele de gladiatori dintre Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis și s-a încheiat, sub amenințarea ploii, la ora 13:30, cu Bătălia finală – ambuscada, unde a participat un public numeros și foarte mulți copii entuziasmați de cele văzute.

Cele trei zile ale primei ediții a festivalului Rhabon Fest au fost pur și simplu magice! Fiecare moment a fost plin de bucurie și entuziasm, iar atmosfera a fost contagioasă. Nu putem decât să-i felicităm și să le mulțumim tuturor celor implicați în organizare și, desigur, tuturor celor care au venit să se alăture acestei frumoase lecție de istorie oferite publicului gorjean și nu numai. Abia așteptăm să ne revedem la următoarea ediție pentru mai multe momente de neuitat!

col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR

Foto: Cristi Caval