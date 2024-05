Vulturii, aproape campioni

Vulturii Fărcășești sunt tot mai aproape de titlul județean. Cu trei etape înainte de final, fotbaliștii lui Costel Andriucă mai au nevoie de un singur rezultat pozitiv pentru a fi desemnați campionii Gorjului. Liderul nu a avut milă de Minerul Motru în ultima rundă, gazdele reușind un nou succes concludent în campionat. Jiul Rovinari se menține pe locul secund, în timp ce Negomir și Bălești se bat pentru poziția a treia.

Liga 4, Etapa 23

Jiul Rovinari 2016 2 – 0 CS Minerul Mătăsari

CS Internațional Bălești 1 – 4 CS Unirea Țînțăreni

CS Vulturii Fărcășești 4 – 1 CS Minerul Motru 2008

CSC Negomir 4 – 1 FC Petrolul Țicleni

AS Jupânești 3 – 2 CS Petrolul Stoina

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 3 – 3 CS Petrolul Bustuchin

CSO Tismana 1 – 1 CS Parângul Bumbești-Jiu

Liga 5 (Seria 1) – Etapa 19

CS Viitorul Bolboși 1 – 2 AS Știința Godinești

AS Viitorul Plopșoru 3 – 2 AS Pandurii Padeș 2019

CS Dumbrava Câlnic 2 – 1 CS Vulturii 2 Fărcășești

AS Viitorul Brănești 2 – 1 AS Foresta Văgiulești

AS Triumful Borăscu 3 – 1 AS Unirea Bolboși

AS Unirea Dragotești 2 – 6 AS Viitorul Cătunele

Liga 5 (Seria 2) – Etapa 19

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia a stat

AS Bradul Polovragi 2 – 4 CS Știința Drăguțești

AS Dinamo Inter Stănești 1 – 5 AS 7 Noiembrie Costești

AS Scoarța 1 – 3 AS Prigoria

AS Stejari 1 – 1 AS Gilortul Bengești

AS Știința Popmond Plopșoru 1 – 3 CSC Dănești

Cătălin Pasăre