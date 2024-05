Cădere totală! CSM, învinsă de Laguna

CSM Târgu Jiu a pierdut și primul joc al seriei cu Laguna. Bucureștenii s-au impus la Târgu Jiu pe final de meci, 75-78. Elevii lui Kresimir Basic au păcătuit din nou în sfertul patru. Gazdele au irosit un avans de șapte puncte și au cedat nepermis posesia la ultima repunere a jocului, după un time-out cerut de antrenorul croat cu 4 secunde înainte de final, atunci când formația din capitală conducea cu un punct. Partidele contează pentru locurile 17-18 din Liga Națională de Baschet Masculin. Dimitrus Underwood a reușit un double-double, cu 33 de puncte și 12 recuperări, insuficient pentru a asigura echipei sale un succes acasă. Americanul a încercat să ofere niște explicații pentru forma slabă a colegilor săi. ,,Am avut și ghinion. În toate meciurile am fost foarte aproape, însă nu am reușit să le închidem. Trebuie să mergem înainte și să încercăm să încheiem sezonul așa cum ar trebui. Toată lumea își dorește ca aruncările de final să intre, mai ales cele care ar putea fi decisive, însă problema principală a fost apărarea. Cred că încă avem o șansă bună să câștigăm această serie împotriva Lagunei. În următorul meci ne vom baza și pe David Antonescu. Trebuie să corectăm micile greșeli, le-am dat șansa să înscrie ușor din preajma inelului, în special după recuperări ofensive. Au marcat destul de mult și pe șansa a doua, iar asta le-a dat încredere. Acolo trebuie să lucrăm”, a declarat Underwood. E greu de explicat ce s-a întâmplat în play-out, dar antrenorul Kresimir Basic pare că a dezarmat. Croatul a sugerat că principala vină este a jucătorilor. ,,Laguna merită felicitată pentru că a stat în meci și a profitat de șansa ei. Noi am încercat să ne construim un avantaj pe tot parcursul meciului. Am avut șapte puncte avans, dar am pierdut acest avantaj în 30 de secunde, după două aruncări de trei puncte ale noastre. Nu suntem focusați, nu suntem pregătiți să închidem meciurile, iar ceea ce s-a întâmplat la final este concluzia întregului meci: lipsă concretă de concentrare. Este frustrant, vorbim, tot vorbim, dar rezultatele nu se văd. Putem să discutăm despre ultimele patru secunde, dar nu ar fi trebuit să ajungem în această situație. Normal că ar fi rușinos să terminăm pe ultimul loc, dar noi, ca staff, nu avem ce să facem, nu putem să marcăm în locul lor, să ne apărăm în locul lor. Dacă nu au o atitudine similară cu cea din sezonul regulat, atunci nu avem nicio șansă”, a adăugat antrenorul Kresimir Basic.

Următorul joc al seriei are loc luni, de la ora 19.00. Câștigă prima echipă care ajunge la trei victorii.

Cătălin Pasăre