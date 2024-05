Elevă a CNSH Târgu Jiu, premiul I la Concursul Internațional de Dramaturgie “Matei Vișniec”

Săptămâna trecută au fost desemnați câștigătorii celei de-a șaptea ediții a Concursului Internațional de Dramaturgie “Matei Vișniec”, proiect inițiat și finanțat de către Rotary Club Suceava-Bucovina.

Ediția din acest an a Concursului Internațional de Dramaturgie ”Matei Vișniec” a fost una cu noroc pentru Anna Zorilă, elevă în clasa a XII-a D, profil pedagogic, la Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu Jiu. Numele acesteia a fost pe buzele juriului care a analizat cele 26 de lucrări înscrise în competiție, tânăra reușind să obțină premiul I. Alături, în pregătirea sa pentru acest concurs i-a fost prof. coordonator Georgeta Popescu.

”În acest an au fost jurizate 26 de lucrări. Dintre acestea, domnul Ovidiu Vintilă, președintele Uniunii Scriitorilor din Bucovina a ales cele 5 lucrări care au intrat în etapa finală a jurizării: • Zorilă Anna Maria, Târgu Jiu; • Andrei Sebastian Mancaș, Bacău; • Cârstean Viorel Cornel, Rădăuți, Suceava; • Grozescu Alessia Nicola, Onești, Bacău; • Sologiuc Luca Tudor, Suceava. Domnul Matei Vișniec a decis care sunt lucrările care vor fi premiate în acest an: • Locul I, câștigător al premiului „Matei Vișniec” – premiu în valoare de 1.000 EUR – Zorilă Anna Maria, Târgu Jiu; • Locul II – premiu în valoare de 500 EUR – Andrei Sebastian Mancaș, Bacău; • Locul III – premiu în valoare de 300 EUR – Cârstean Viorel Cornel, Rădăuți, Suceava. Transmitem felicitări câștigătorilor și, în egala măsură, tuturor participanților! Acest proiect este realizat cu sprijinul Districtului Rotary 2241 România și Republica Moldova, Ursa Mare și în colaborare cu Teatrul Municipal “Matei Vișniec” din Suceava”, au anunțat reprezentanții Rotary Club Suceava-Bucovina.

Anual, concursul este deschis elevilor de liceu din România, Republica Moldova, precum și tuturor tinerilor care scriu în românește, în orice țară s-ar afla. Competiția își propune să descopere, să sprijine și să promoveze noi și autentice talente care bat la porțile dramaturgiei.

Izabella Molnar