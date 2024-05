UCB Târgu Jiu a poposit la 30 de licee din județ

Prezentarea ofertei educaționale în liceele din Gorj, pentru noul an universitar la Universitatea ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, a ajuns la final. ,,Am vizitat 30 de licee în acest an școlar, unde împreună cu studenții noștri, am prezentat elevilor programele de studii pentru care pot opta în noul an universitar, facilitățile oferite viitorilor studenți, dar și informații despre cazarea în cămin, burse, Erasmus+, activitățile extracurriculare și practică”, au anunțat reprezentanții UCB Târgu Jiu.

Ultimele vizite s-au efectuat în următoarele instituții de învățământ: Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu; Liceul Tehnologic Nr. 2 Târgu Jiu; Liceul Tehnologic Bârsești; Liceul Energetic Târgu Jiu; Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” din Târgu Cărbunești; Liceul „Mihai Viteazul” Bumbești-Jiu; Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu; Liceul Tehnologic Bustuchin; Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia; Liceul Tehnologic Roșia-Jiu; Liceul Tehnologic Tismana.

