Victorie cu campioana. Craiova a revenit pe 2

Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB cu scorul de 2-0 (1-0), luni seara, pe teren propriu, în etapa a opta din play-off-ul SuperLigii de fotbal. Meciul din Bănie a fost decis de golurile lui Raul Silva (min. 4) și Andrei Ivan (min. 60). FCSB a avut şansa de a relansa partida, dar Darius Olaru a ratat un penalty (min. 77 – bară), pe care tot el îl obţinuse. Laurenţiu Popescu a avut două parade de senzație la șuturile aceluiași Olaru (min. 63) și Alexandru Băluţă (min. 86). De partea cealaltă, Joyskim Dawa a respins de pe linia porţii efortul lui Alexandru Mitriţă (min. 89), iar debutantul Ştefan Bană (min.90+5) a nimerit transversala. Din 2 decembrie, în etapa a 18-a a sezonului regulat (1-0 cu CFR Cluj, în Bănie), Universitatea nu mai avusese un meci în care să nu primească gol în campionat. Oltenii au revenit pe poziția secundă după succesul de duminică, la egalitate de puncte cu echipa lui Dan Petrescu. În etapa viitoare, Universitatea Craiova va evolua la Ovidiu, contra Farului Constanța. Meciul se joacă luni, 13 mai, de la ora 20.30. ,,Faptul că am marcat foarte repede și că jucătorii au intrat cu gândul să marcăm cât mai repede și să câștigăm meciul a fost foarte important pentru toți.

În prima repriză, după vreo 20 de minute, am făcut pasul înapoi. Nu am mai ținut de minge cum o făceam, dar este normal. Repriza a doua am făcut pasul înapoi și am cedat total terenul, dar am avut câteva contre periculoase. Sunt meciuri decisive pentru noi și acesta cu FCSB a fost decisiv, și cel de la Constanța este la fel. Sper să facem un meci bun și să plecăm cu cele trei puncte”, a declarat antrenorul ,,Științei”, Constantin Gâlcă. ,,Sunt foarte bucuros că am luat cele trei puncte, aveam nevoie de ele să fim pe locul doi, trebuie să jucăm la fel și cu Farul. Sunt bucuros că am marcat și că totul a fost bine (n.r. cum a reușit Gâlcă să îl revitalizeze). Știe cum să vorbească cu mine, știe să îmi dea încredere. Poate de asta a depins. Va fi un meci foarte greu cu Farul. La Constanța am câștigat de foarte puține ori. Trebuie să mergem acolo și să câștigăm”, a spus Andrei Ivan la finalul meciului.

Craiova: L. Popescu – Căpățînă (’60, Vlădoiu), Zajkov, R. Silva, Bancu – Al. Crețu (’77, Mateiu), Mekvabishvili – Danciu (’82, Bană), Houri (’82, Cîmpanu), Ivan – Markovic (’46, Mitriţă). Antrenor: Costel Gîlcă.

FCSB: Tîrnovanu – Antwi (’70, V. Creţu), Lixandru, Tchakonte, Ov. Popescu (’90, Panţîru) – Alhassan (’46, Haruţ), Șut, Olaru – Băluță, Miculescu (’90, D. Popa), Oc. Popescu. Antrenor: Elias Charalambous.

Cătălin Pasăre