„Atenție in abordarea traseelor de via ferata! Informati-va asupra gradului de dificultate și al efortului fizic ce trebuie depus pentru parcurgerea lui. În acest weekend, 6 persoane au fost recuperate din traseele de via ferrata din cheile Galbenului de catre salvamontiștii din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj, blocate în traseu datorita dificultății traseului sau epuizării fizice”, a transmis Salvamont Gorj.