Militaru nu a reușit încă o minune la Dej

Antrenorul gorjean Dragoș Militaru a retrogradat în Liga a treia cu Unirea Dej. Militaru reușise în mandatul precedent o adevărată ,,revoluție” la formația clujeană. Tânărul tehnician a promovat echipa în Liga 2, iar apoi a intrat în play-off-ul acestei competiții. Revenit pe banca dejenilor, Militaru a fost din nou aproape de o reușită, dar nu a fost ajutat și de rezultatele indirecte din ultima etapă a play-out-ului. Unirea Dej a trecut cu 1-0 de CSM Alexandria și a terminat această fază a campionatului cu patru succese și două egaluri. Din păcate pentru Militaru, doar un succes a venit în sezonul regular, 1-0 cu CS Tunari, celelalte fiind consemnate în grupa de play-out. Gorjeanul a condus echipa în 14 meciuri de Liga 2, înregistrând cinci victorii, două egaluri și șapte eșecuri. Sunt șanse extrem de mici ca antrenorul să rămână și în eșalonul terț. ,,Nu avem ce face, am terminat la egalitate de puncte cu Dumbrăvița, am învins-o în grupă, în meci direct, avem și golaveraj mai bun, am câștigat grupa de play-out, dar atât am putut! Eu sunt mândru de băieți și de ce s-a realizat. Acum, e responsabilitatea întregului club, a tuturor! Nimeni nu mai are contract cu echipa în acest moment, nu știu ce se va întâmpla mai departe. Din câte știu eu, la Liga 3 nu va rămâne aproape nimeni! Așa au fost făcute contractele. Mai sunt și jucători care trebuie să se întoarcă la echipele de la care au fost împrumutați. O să vedem ce va fi… nu știu ce puteam face mai mult în aceste luni (n.r. – de când a revenit la Unirea Dej). Asta e, nu vreau să zic mai multe. Noi, când am venit, clubul era într-o situație grea. Am încercat să facem tot ce ține de noi să redresăm situația, cred că am reușit sportiv, cred că am făcut puncte, dar a fost o primă parte a sezonului foarte rea! Dacă ai șase luni mai proaste, iar apoi ai cinci luni bune… ești mai avantajat dacă ai primele cinci luni bune și șase luni proaste apoi”, a declarat Militaru la Sport Total FM.

Antrenorul gorjean se întorsese la Dej la finalul lunii octombrie. În momentul numirii sale, Unirea se află pe locul 18, antepenultimul în Liga 2, cu 10 puncte acumulate în 11 etape.

Cătălin Pasăre