Fostul pandur Pârvulescu, pregătit să revină în prima ligă

Fostul președinte de la Pandurii Târgu Jiu, Eugen Pîrvulescu (60 de ani), vrea din nou în primul eșalon al fotbalului românesc. Acum oficial la FK Miercurea Ciuc, Pîrvulescu așteaptă barajul cu Dinamo București. Manșa tur va avea loc în capitală, pe stadionul Arcul de Triumf, luni, 20 mai, de la ora 20:00. Partida retur are loc la Miercurea Ciuc, peste o săptămână, data nefiind stabilită cu exactitate în acest moment. ,,E clar că Dinamo o să fie o nucă tare pentru noi și pleacă încă din start favorită. Dacă acest baraj se juca doar într-o singură manșă, atunci poate că și șansele noastre de promovare erau mult mai mari. Dar, așa, într-o dublă manșă nu am cum să nu recunosc că Dinamo este favorită, mai ales că noi în ultimele meciuri poate că nu am avut evoluțiile pe care ni le doream pentru a promova direct. Însă, asta nu înseamnă că ne vom considera învinși de la început, iar eu vă asigur că ne vom vinde scump pielea în cele două meciuri. Nu uitați că, în trecut, echipe de Liga 2 precum Hermannstadt, U Cluj și chiar Dinamo au eliminat formații de prima ligă. De ce să nu sperăm că lucrul acesta l-am putea face și noi, nu? Nu vă ascund că mi-ar plăcea ca după aproape zece ani să revin și eu în prim-planul conducătorilor din prima ligă după ce în trecut am mai activat la Gaz Metan Mediaș și la Pandurii Târgu Jiu”, a spus Eugen Pîrvulescu pentru ProSport. Eugen Pîrvulescu a fost oficial la Pandurii în perioada în care echipa a ieșit vicecampioana României și a evoluat în grupele Europa League.

Cătălin Pasăre