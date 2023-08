Ponta, consilier onorific la Guvern

Revenire-surpriză în politică. Victor Ponta ar urma să revină în PSD. Marcel Ciolacu l-ar fi numit pe fostul premier în funcția de consilier onorific la Guvern.

Victor Ponta a oferit prima reacție pe marginea acestui subiect, la România TV, vineri, 18 august. Fostul premier va acorda consultanță premierului pe probleme economice.

„Este o decizie a premierului Ciolacu, cu care am vorbit de mai multe ori în ultima vreme (…)

E un domeniu al relațiilor economice internaționale în care am încrcat să performez cât am putut, cât am fost prim-ministru. Am învățat mai multe din zona privată în ultimii ani. Aș fi vrut să fi avut această experiență din zona privată de mai demult.

Am discutat cu domnul Ciolacu strict pe aceste teme. M-a provocat, că e mai ușor să ai opinii de pe margine.

Îl voi consilia pe premier pe zona relațiilor economice internaționale. Îmi doresc și cred că ar fi bine pentru România să avem relații economice cu cât mai multe țări. Nimic altceva pe zona economică nu am discutat. Eu voi fi consilier al primului-ministru”, a comentat Victor Ponta, la România TV.

Numirea lui Victor Ponta pentru funcția guvernamentală a fost notată în Monitorul Oficial.