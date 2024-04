Gorjencele, fără șanse la Rapid

CSM Târgu Jiu a fost învinsă la revenirea în Liga Florilor. Fetele lui Liviu Andrieș au pierdut, 31-20, meciul cu Rapid București din capitală. Partida a contat pentru etapa a 22-a din campionat. Ira Zinatullina și Maria Gavrilă au fost cele mai bune marcatoare ale oaspetelor, fiecare cu câte cu 5 goluri. Gorjencele nu s-au putut baza la această confruntare pe pivotul Ana Ciolan. Antrenorul Liviu Andrieș nu a fost încântat de evoluția echipei, dar privește cu încredere spre meciul de miercuri. Atunci, la Târgu Jiu vine Minaur Baia Mare. ,,A fost un meci împotriva unei echipe extrem de puternice, în care nu am arătat foarte bine. Din păcate, noi nu am avut ritm, nu am avut atitudinea potrivită, dar repet, am întâlnită o echipă foarte valoroasă. S-a văzut faptul că este primul meci pe care-l jucăm după o pauză de o lună de zile. Toată atenția noastră este îndreptată acum către meciul de miercuri împotriva celor de la Baia Mare, meci în care sunt sigur că vom arăta cu totul altfel și vom obține victoria”, a declarat principalul gorjean pentru csmtargujiu.ro.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva, Andreea Chetraru (3 intervenții), Elena Marica Bercu (4 intervenții) – Bianca Ștefania Chiriță, Helena Paulo Simao Gilda 4g, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 5g, Andreea Mihart, Mirabela Coteț, Ira Zinatullina 5g, Andreea Chiricuță 2g, Laura Moldovan 1g, Ana Maria Lopătaru, Florența Ilie 2g, Iuliia Andriichuk 1g, Sabine Klimek. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Meciul de pe 1 mai se dispută în Sala Sporturilor, de la ora 17.30.

Cătălin Pasăre