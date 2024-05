CSM joacă pe terenul campioanei: ,,Cu toții avem de învățat”

CSM Târgu Jiu merge în capitală în acest weekend pentru partida cu campioana CSM București. Meciul din Sala ,,Apollo” începe la ora 16.00. Va fi încă un examen de maturitate pentru echipa mai slab cotată, dar și o șansă pentru handbalistele care reprezinte Gorjul să-și măsoare forțele cu cele mai puternice sportive din țară. ,,Întâlnim cea mai bună echipă din campionat și una dintre cele mai bune echipe din Europa, chiar dacă nu au mers mai departe în competiția europeană. Ca și jucător, cred că sunt cele mai frumoase meciuri acestea, deoarece este o provocare să joci la potențialul tău maxim. În capul nostru, la fiecare meci, este doar victoria. Este o luptă delicată între echipele care vor să evite barajul. Orice punct pentru noi contează. Desigur, nu mergem cu capul jos, mergem pline de încredere și să avem un joc cât mai bun. Ce mai depinde de noi este strict meciul cu Mioveni. Este cel mai important. În rest, cred că am făcut cam tot ce a depins de noi până în acest moment”, a declarat portărița Elena Marica Bercu. Antrenorul secund Andrei Enache știe că urmează o partidă specială. Fostul jucător al Energiei aștepta cu nerăbdare astfel de dueluri atunci când era jucător, forța României fiind, pe vremuri, HCM Constanța.

Lupta din campionat are și alte conotații. CSM Târgu Jiu nu și-a asigurat matematic salvarea fără barajul de menținere. ,,Pentru mine și cred că pentru majoritatea colegilor mei din acea perioadă era nu doar o provocare, ci erau cele mai așteptate meciuri.

Pentru că într-adevăr, sunt meciuri în care, ca jucător, simți că te poți bate de la egal la egal cu unii din cei mai buni jucători din lume. Ori nu cred că îți poți dori din punct de vedere sportiv mai mult de atât. Cu siguranță, prima șansă are echipa din București. Suntem cu toții conștienți, nu trebuie să ne mințim, dar încă nu am reușit, de când suntem în prima ligă, să facem o surpriză de proporții, să câștigăm cu o echipă din top 5 și noi o să mergem și o să încercăm să facem tot ceea ce putem mai bine.

Știm că ne așteaptă un meci foarte dificil. Știm că întâlnim una dintre cele mai puternice echipe din lume, dar obiectivul nostru la acest meci este unul foarte simplu. Venim după această pauză care ne-a scos ușor din ritm, dar cred că putem merge plini de încredere pentru că nu avem nimic de pierdut. Este un meci de la care cu toții avem de învățat și, cu siguranță, dacă am reuși să producem o surpriză, să luăm punct sau puncte de acolo, pentru noi ar fi un lucru extraordinar. Pot spune că odată cu victoria Coronei Brașov împotriva celor de la Bistrița, lucrurile s-au complicat puțin și trebuie să fim extrem de atenți în ultima parte a campionatului, pentru că încă, matematic, lucrurile nu sunt încheiate, așa că trebuie să fim foarte focusați. Nu avem voie să facem pași greșiți acasă cu Mioveniul, iar din deplasările de la București și de la Brăila trebuie să încercăm să aducem puncte”, a spus oficialul gorjean. 9 victorii și 14 înfrângeri a strâns CSM Târgu Jiu până acum în campionat. Formația noastră ocupă locul 9 în Liga Florilor.

Cătălin Pasăre