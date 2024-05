CSM – Laguna, ultimele meciuri ale sezonului pentru fanii gorjeni

Echipa de baschet a Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu mai are ca obiectiv doar să nu termine pe ultimul loc actualul sezon din LNBM. Gorjenii par resemnați cu liga secundă, dar vor să lase o ultimă impresie bună în meciurile de pe teren propriu. Alb–albaștrii au avut un sezon regulat peste așteptări și o cădere inexplicabilă în meciurile decisive. Seria cu Laguna debutează la Târgu Jiu sâmbătă, de la ora 19.00. ,,Vrem să terminăm cu trei victorii acum. Trebuie să uităm de ce s-a întâmplat până acum în play-out și să ne motivăm, să câștigăm, să terminăm bine cât de cât. Cu Galați, la meciul trei, la ei, am jucat foarte slab, fără motivație, fără luptă. Și cu Focșani la fel, în meciul doi… nicio motivație. Nu ne-am luptat, nu am jucat ca o echipă și atunci s-a cam destrămat tot. Eu zic că la lotul pe care îl avem, și la cum am jucat tot anul până în play-out, ar trebui să câștigăm, să terminăm cu trei victorii. Trebuie să jucăm ca o echipă, să luptăm. Am văzut că în play-out, orice echipă poate să facă un meci bun și să ne bată. Trebuie să ne motivăm și să jucăm 40 de minute”, a spus tânărul gorjean Andrei Bărăgan.

Antrenorul Kresimir Basic ar putea conduce pentru ultima oară formația gorjeană din calitatea de ,,principal” la Târgu Jiu. Croatul nu își subestimează adversarul în ciuda bilanțului de până acum și vrea ca trupa gazdă să arate diferit față de ultimele confruntări de pe teren propriu. ,,Laguna este o echipă care a câștigat un singur meci în tot campionatul, dar cu toate acestea nu este o echipă atât de slabă. Știm foarte bine că în sport se poate întâmpla orice, atunci când psihicul tău este căzut, poți să pierzi cu oricine. Dacă ai mentalitatea bună și ai încredere în tine, poți să câștigi cu oricine. Este foarte important cum vom intra în joc, trebuie să ne legăm de orice șansă de a ne recăpăta încrederea. Nu o să mai apară jucători noi în roster pentru acest meci. Va trebui să ne descurcăm cu jucătorii pe care îi mai avem la dispoziție. Cei care vor intra, trebuie să aibă mentalitatea corectă”, a spus Basic. Meciul doi se joacă luni, de la aceeași oră. Câștigă seria prima echipă care ajunge la trei victorii.

Cătălin Pasăre