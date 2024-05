Un copil de 8 ani, cel mai tânăr consumator de droguri

Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a declarat vineri seară, la Digi24, că cel mai tânăr consumator de droguri din România este un copil de 8 ani care a ajuns la spital după ce a consumat substanțele.

”Fenomenul drogurilor n-a fost tratat întotdeauna foarte pragmatic de statul român. Haideţi să spun că n-am fost extrem de realişti atunci când ne-am raportat la o vulnerabilitate extrem de serioasă. Am văzut cifrele pe care le-aţi prezentat, sunt absolut convinsă că dinamica trebuie să ne pună în permanenţă pe gânduri. Da, avem consumatori tineri şi din ce în ce mai tineri. Am discutat cu diverşi specialişti şi am aflat că cel mai tânăr român care a consumat droguri are 8 ani şi a fost dus la spital”, a declarat Gorghiu.