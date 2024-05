Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – «Statul magic» şi vremea dominaţiei fricilor – Statul pretins magic, dar, fără magia credinţei şi a fricii de Dumnezeu, care este începutul înţelepciunii!

Cu toate că în atmosfera apăsătoare a regimurilor dictatoriale s-a încercat controlul oamenilor prin forță brutală, iar aceasta nu a reușit precum se dorea, astăzi, statul polițienesc a fost înlocuit de «statul magic» al democraţiei pervertite, în care oamenii au parte de divertisment fără control şi fără discernământ, în care se vorbeşte despre sex și despre droguri fără menajamente, în care se practică aceste forme de pervertire fizică şi morală, prin manipulare emoţională, mai ales că în mare parte, consumând puțin de aici, puțin de dincolo, se ajunge la instalarea dependenței, iar, în numele pretinsei libertăţi, omul își pierde adevărata libertate şi ajunge să se simtă vinovat față de el însuși. Acest sentiment îl sechestrează, pur şi simplu, în mediile create de acest stat pretins magic, dar, fără magia credinţei şi a fricii de Dumnezeu, care este începutul înţelepciunii! Cel care doreşte să depăşească o stare de teamă se loveşte de înfruntarea fricilor, dar, fără să se gândească la tot ceea ce se teme în viață. Să presupunem că persoana este aruncată într-o situație în care trebuie să se confrunte cu frica de ziua de mâine, dar apoi, în timp, va începe să-şi dea seama că situația nu prezintă un risc major, mai ales dacă întâlneşte experiențe pozitive, iar, acest lucru poate reduce răspunsul fricii, care este modul în care sunt depăşite fricile şi se tratează fobiile! Deci, există temeri și apoi sunt fobii. Iată, fobia este o reacție de frică extremă ce nu are la bază realitatea, ci, imaginaţia onirică, visul corelat cu o pretinsă realitate! De exemplu, unii oameni se pot teme să părăsească un anumit domiciliu sau se pot teme de clădiri mari, cu înălţimi ameţitoare! În aceste situații, riscul de a se întâmpla ceva dramatic este extrem de puțin probabil, dar frica este copleșitoare şi preia un gen de dezechilibru emoţional! Desigur, multe fobii sunt iraționale sau sunt raționale, dar însoţite de exces. Cu toate acestea, devine posibilă şi necesară tratarea fobiilor și a temerilor, mai ales că există două tehnici asociate cu tratarea fobiilor și a temerilor: desensibilizarea sistematică prin manipulare emoţională şi asaltarea opiniei publice cu informaţii false şi insistent mediatizate! Ambele sunt utilizate pentru a reduce răspunsul și pentru a reduce sursa fricii de ceea ce poate să se întâmple în viitor! Când omul este asaltat cu informaţii folosindu-se desensibilizarea sistematică, aproape instantaneu este expus treptat la situații care implică frica în timp.

A ajuta persoana să-și înfrunte temerile până când începe să-și piardă frica

Să ne imaginăm că o persoană are frică de foc, iar, prima sesiune de terapie ar putea să fie despre conceptul de foc, ceea ce presupune să te uiți la foc sau să vorbești despre foc! Apoi, o persoană ar putea face referire la incendii devastatoare de spitale, de localuri de divertisment, de pajişti şi păduri incendiate, iar, următoarea referire, ar putea include cazul Clubului «Colectiv», când în urma incendiului din 30 octombrie 2015, şi-au pierdut viaţa 64 de persoane, dintre care 27 în noaptea tragediei şi 37 ulterior! Cu certitudine, acesta este un proces gradual ce este conceput pentru a ajuta persoana să-și înfrunte temerile până când începe să-și piardă frica, iar, lucrul cheie aici este să înveți și să aplici tehnicile potrivite pentru a face față și a gestiona răspunsurile la frică. Aceasta se dovedeşte şi o modalitate de a reuși să se facă față fricii de situație și de a elimina răspunsurile de frică patologică şi uşor necontrolată! Numite în mod adecvat, incendiile implică scufundarea completă a persoanei în situații în care frica este complet prezentă, dar, cu toate acestea, este posibil ca această metodă să nu fie potrivită pentru toată lumea. Acest lucru poate convinge, pentru că poate fi copleșitor și ar trebui făcut numai cu un profesionist în sănătate mintală, deoarece poate fi super traumatic în multe cazuri. Acestea fiind spuse, are o rată mare de succes și poate fi alegerea potrivită pentru echilibrul psihic, dacă este efectuată corect. Omul, ar putea să-şi potolească fricile, dacă, în timp ce se confruntă cu unele cazuri de frică repetată, aceasta ar trebui să fie o experiență supravegheată din punct de vedere medical, chiar dacă există lucruri pe care le putem face acasă, dacă avem o teamă ușoară față de ceva misterios. Poate fi vorba despre câteva sfaturi utile care vor permite unei persoane să se confrunte cu succes în faţa fricilor și să minimalizeze temerile! Mai întâi, se are în vedere localizarea fricii, iar, dacă frica respectivă devine obicei, omul uită, pur şi simplu, de unde vine frica! El uită care a fost prima situație care a dus la ciclul fricii din viața sa, mai ales că înțelegerea rădăcinii fricii oferă o perspectivă suplimentară asupra raționamentului și îl ajută pe om să identifice câteva dintre modalitățile prin care poate începe să înfrunte și să clarifice aceste răspunsuri de frică. În fiecare zi sau în fiecare săptămână, omul poate învinge frica, făcând pași mici care îl obligă să se confrunte cu ea. Îşi poate evalua progresul pe măsură ce merge înainte, și va fi surprins de cât de mult poate obține!

Divizarea sinelui în conştient şi inconştient este un mecanism de apărare folosit pentru a ajuta la protejarea ego-ului

Dacă există un lucru care ne ajută să ne confruntăm cu frica, devine foarte important să învățăm cum să ne relaxăm, pentru a dobândi unele tehnici valoroase precum meditația, respirația profundă sau exercițiile de distragere a atenției pe care persoana le poate folosi, atunci când frica începe să devină copleșitoare. Frica este ceva care se întâmplă în mod natural, dar dacă simți că ești prea fricos sau ai probleme cu depășirea fricii și anxietății, apelul la ajutorul celorlalți poate fi benefic şi de bun augur! Cea mai bună persoană pentru a obține ajutorul este un consilier, care te poate ghida în fiecare etapă a procesului, mai ales că se poate găsi un consilier sau un terapeut de înaltă calitate! Opţiunea pentru o cale sau alta în vederea depăşirii fricilor este înţelegerea a ceea ce înseamnă manipularea emoţională! Împărţirea între bine şi rău, între alb şi negru devine reală şi utilă, atunci când cineva își vede aspectele vieții dincolo de imaginea proiectată într-o falsă dihotomie. Totul este fie bun, fie rău, când eşti, fie pentru o persoană, fie împotriva ei. Totul este fie drept, fie nedrept, iar, viața este împărțită în două părți, atunci când există multe nuanțe de gri și alegeri de gândit pentru o perspectivă mai bună, mai luminoasă! Mulți oameni împart lucrurile, unii pot împărți tot ceea ce cred, în timp ce alții pot împărți doar unele aspecte ale vieții lor, iar, persoana care se desparte de trecut cu multe regrete şi cu obsesii nedesluşite, tinde să privească doar pozitivul sau negativul cuiva, ca pe o situaţie atipică! Toată lumea se desparte de trecut într-un anumit grad, iar, unii dintre oameni, nu pot fi mai nuanțați ca să realizeze că nu totul este împărțit în negru sau alb! Deși procesul sună puțin ridicol, este esențial şi modul în care funcționează mintea noastră, mai ales că viața este plină de atâtea zone gri, când morala, acțiunile și motivațiile nu sunt întotdeauna bune sau rele în toată cuprinderea lor! Eroarea poate fi copleșitoare pentru mulți oameni și, din această cauză, avem tendința de a da sens informațiilor prin gruparea acestora, iar, acest lucru ne ajută să organizăm informațiile, eliberându-ne de manipularea emoţională! Împărțirea vieții în categorii de situaţii limită poate fi utilă, dar fără a examina în mod critic informațiile pe care le-am împărți, când manipularea devine o mare problemă. De exemplu, dacă vom crede că un anumit concept este rău şi dacă l-am studia mai mult, poate am vedea un alt punct de vedere sau am putea să realizăm că punctul nostru de vedere nu este mult diferit de cel al altor persoane! De asemenea, divizarea tinde să se concentreze asupra extremităților unui grup de persoane sau asupra unui concept identitar! De exemplu, cineva poate face o generalizare negativă despre un grup de oameni din cauza acțiunilor violente ale câtorva, de aceea, poate că e bine ca să subliniem problemele cu care se confruntă grupul respectiv, mai ales dacă ne gândim la Sigmund Freud, cel care a crezut că divizarea sinelui în conştient şi inconştient este un mecanism de apărare folosit pentru a ajuta la protejarea ego-ului, a sinelui autoperceput, care poate fi deteriorat dacă omul își dă seama că punctul său de vedere opus este mai nuanțat decât să fie rău sau de nedorit. În timp ce ego-ul pozitivat este protejat de a fi eroul poveștii de viaţă, iar celălalt îi desparte pe ticăloși, acesta denaturează modul în care însăşi realitatea se impune, mai ales că prin manipulare emoţională, viața este rareori bună față de rău, dar în schimb nuanțele gri se confundă cu alte nuanţe de frică şi de fobie!

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Profesor dr. Vasile GOGONEA