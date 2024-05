Probleme de sănătate pentru sportivul Mihai Leu. Va veni totuși la campionatul de raliuri de pe Transalpina

Mihai Leu a fost adus de urgență de la Hunedoara și internat în București, după o operație făcută în urmă cu trei săptămâni. Sportivul, campionul absolut la raliuri și deținătorul a trei titluri de campion național la Viteză în Coastă, a avut cancer la colon și a fost supus recent unei intervenții chirurgicale.

„Mă simt foarte bine, nu a fost ceva grav, sunt pe mâini bune, ale domnului profesor Irinel Popescu, cu care am o relație specială de când am fost operat de dânsul, în 2014. Am încredere totală în domnul profesor. Abia aștept să mă refac complet, pentru a participa la următoarea cursă, pe Transalpina, din 25- 26 mai”, a spus Mihai Leu, în exclusivitate pentru Gândul.