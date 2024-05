NELU POCHEA – ,,Dezlegare la… umor”

Scriitorul gorjean Nelu Pochea, în volumul ,,Dezlegare la… umor”, publicat la Editura Editgraph, Buzău, 2017, evocă într-o notă satirico-umoristică, realităţi neplăcute ale României timpurilor noastre. Prin acest volum, aşa cum spune el însuşi în debutul cărţii, autorul se întoarce la prima sa dragoste şi anume la literatura umoristică („Cum prima dragoste nu se uită nicicum, pentru mine enigmistica şi umorul reprezintă ceva special” […]. Prin urmare, trataţi acest volum, cu… umor, ca un pamflet!”).

Volumul ,,Dezlegare la… umor” este unul generos tematic şi conţine poezii, epigrame, proverbe reinterpretate sau adaptate şi glume însoţite de integrame savuroase.

Această carte, de peste patru zeci de pagini, face referiri, printre altele, și la personalităţi din domeniul sportului, respectiv a fotbalului (George Copos, Gigi Corsicaru, Bănel Nicoliţă, Mircea Sandu, Adrian Mititelu, Simona Halep, etc.), din lumea televiziunii (Dan Diaconescu), din lumea politică (Victor Ponta, Cristian Boureanu), din lumea artistică (actorii Iurie Darie, Ştefan Bănică Jr., soţii Lupu şi Cornelia Rednic, Petrică Mâţu Stoian, etc.) plus multe alte figuri emblematice din lumea obişnuită sau mondenă a României de după anul 2010.

Prin cei prezentaţi în imaginile cărţii sale, autorul Nelu Pochea evocă epoca revoluţionară din televiziunea română prin OTV-ul lui Dan Diaconescu sau din lumea fotbalului prin cluburile Steaua şi Rapid, aşa cum prezintă şi atmosfera României pe plan cultural, politic sau monden (de exemplu Sexy Brăileanca).

Revenind la textul cărţii, se poate observa cu uşurinţă maturitatea literară a autorului prin care acesta reuşeşte să ilustreze în cele peste două sute de texte momente şi secvenţe din realităţile gorjene, lumea politică, lumea fotbalistică şi nu numai, lumea mondenă, pe scurt, realităţile din viaţa de zi cu zi, începând cu traficul cotidian până la peisajul politic, autorul neiertând nici o tară a societăţii româneşti…

Pamfletele cărţii se referă, în principal, la autoritaţile locale şi la situaţiile de criză, mai ales la furtul făcut de oamenii simpli care ajung la închisoare şi la cei care fură dar, pentru că au funcţii, merg la ,,salonul auto” ca să-şi cumpere maşini scumpe cu banii furaţi („Barosanii, care-au dat tunuri, fac grimase printre ele, / Dar, totuşi, le ia în calcul, cu mâna la teşcherele”); autorul vorbeşte chiar şi despre tradiţionalul furt al miresei („şi se dă sfoară în ţară, că mireasa s-a furat! / Şi se se cer răscumpărare capre, cai, măgari sau oi, / Să-l înduplece pe „hoţ” s-o aducă înapoi.”) şi aceasta cu riscurile de rigoare…

Catrenele fac trimitere la mediul conjugal, la infidelitatea femeii, … dar nici bărbatul nu este uitat! Dincolo de aceste probleme familiale, autorul nu trece cu vederea nici munca în străinătate cu efectele ei asupra anumitor familii: ,,Când veni din Occident / Şi-o găsi în pat cu altul, / Trecu la măsuri, direct, / Decis să … mărească patul.”

Medicii sunt o altă temă predilectă a catrenelor sale, Nelu Pochea atrăgând atenţia asupra unor realităţi regretabile din spitalele româneşti, mai ales mita: ,,- Doctore, iarăşi mă prinde,/ Mă sufoc, nu-mi este bine… / Dă-mi un sfat, de ce depinde? / – Depinde … cât ai la tine!”. Dar el nu uita însă nici de ,,Exodul medicilor” pe care îl vede astfel: ,,Pleacă medicii români / Ne-ncetat, peste hotar, / Să-i înveţe pe străini, / Cum se… bagă-n buzunar.”

Proverbele adaptate de Nelu Pochea pornesc de la cuvintele din popor şi continuă într-un stil propriu aducând zâmbete mai ales ca şi în acest caz prodomină ca temă iubirea: ,,Mai treci neică şi tu dealu’ / Dacă ţi-a intrat salaru’ „. Aceste proverbe sunt completate de câteva zeci de texte umoristice de sine stătătoare care descriu problemele comunităţii gorjene; ele evocă mentalităţi şi realităţi care chiar dacă nu sunt acceptate, ele tot există (de exemplu, în cazul textului „Seceta a luat autorităţile prin surprindere: „-Cum adică v-a surprins? De vreo două luni nu-s ploi! / Tre’ să ţină 10 ani ca să pricepem şi noi!…”).

Ca un epilog, pe coperta din spate a cărţii, Nelu Pochea conchide într-o notă dulce-amară, întregul conţinut: „O enigmă este viaţa, / Cu surprize, cu de toate, / Noi trăim tot cu speranţa, / Că va merge ca pe roate…”, semnând cu pseudonimul NEPO.

Am apreciat în mod deosebit, în ,,Dezlegare la… umor”, nu doar talentul literar şi de fin observator al autorului cât şi concepţia originială a cărţii valoroasă prin prezentarea cu responsabilitate şi implicare civică a realităţilor româneşti.

Prof. Mariana Bendou, Scriitor, critic şi promotor literar