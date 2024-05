Un inedit concurs de ciocnit ouă de gâscă a avut loc la Baia de Fier în a doua zi de Paști, concurs devenit deja tradițional, fiind la a 15-a ediție.

Cu implicarea a sute de localnici, concursul a stârnit deja interesul comunității, oamenii venind aici fie pentru a urmări de pe margine fie a concura direct unii împotriva altora. Iar microbul i-a prins atât de mult pe unii încât colindă țara în lung și-n lat pentru a cumpăra cât mai multe ouă cu care speră să câștige marele premiu al competiției, respectiv un miel. Iar anul acesta cel care a câștigat chiar a mărturisit că a cumpărat peste 150 de ouă din care el l-a ales pe marele câștigător cu care, la rândul său, și-a doborât toți adversarii din competiție. „De 15 ani nu s-a întâmplat să găsesc un ou de nota 10. Acesta este un ou foarte diferit. E o anomalie pe care gâștele o pot face o dată în viață sau nu o fac niciodată. Se depune mai mult calciu decât pe un ou normal, iar eu am găsit acum un astfel de ou. Am cumpărat 150 de ouă și cu siguranță le-am ales atent. Problema e că după ce le fierbi ori se întăresc ori se slăbesc, depinde de cum lucrează calciul din ele. În cazul meu a lucrat în bine”, a mărturisit Romeo Stăicoiu. Interesant este că și fiul său a câștigat competiția organizată pentru copii din comună, iar la final tatăl și fiul s-au duelat în marea finală, câștigător fiind seniorul. În concurs a fost și primarul Dumitru Turbăceanu care a fost însă eliminat destul de repede, el mărturisind că oul pe care l-a folosit a fost unul obișnuit, pe care nu l-a căutat să aibă anumite proprietăți. „E doar un concurs de ouă, nu am avut un special, a fost un ou normal. Important e că toată lumea s-a simțit bine. Vom avea și un spectacol al ansamblului Liviu Dafinescu, cu dansatorii și soliștii vocali, iar apoi urmează hora satului. Am avut o astfel de horă și în prima seară, cu lume multă. Ne-a ajutat vremea bună și toată lumea s-a bucurat de Învierea Domnului și de zilele însorite de la Baia de Fier”, a spus edilul.

Gelu Ionescu