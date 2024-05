Cojocaru vrea să rămână la Viitorul. Ce condiții pune ca să se bată la play-off

Viitorul Târgu Jiu a terminat, la finalul săptămânii trecute, meciurile oficiale din acest sezon competițional al ligii secunde. În runda a șasea a Grupei B din play-out, echipa lui Călin Cojocaru a remizat la Chiajna, 1-1 cu Concordia. Golul oaspeților a venit de la golgheterul Alexandru Gîrbiță, care a punctat în minutul 71. Giovani Ghimfuș marcase pentru ilfoveni în prima repriză (`44). Gorjenii au terminat pe locul 5 în play-out. Trupa lui Călin Cojocaru își asigurase salvarea încă de acum două runde. De altfel, antrenorul timișorean declarase înainte de meciul cu Concordia că își dorește să rămână la echipă. Cojocaru crede că formația ar mai avea nevoie de cinci-șase jucători, asta dacă ar menține și din fotbaliștii actuali. La cel puțin 7 sportivi le expiră contractele. De asemenea, croații Davide Jozic și Arian Mrsulja și-au reziliat înțelegerile cu clubul. ,,Eu am nevoie de continuitate, dar am nevoie și de jucători, fiindcă nu în fiecare an poți să creezi un lot de la zero și să ai și rezultatele pe care le dorești. În mare parte, trebuie păstrat lotul actual. Cel mai important lucru la o echipă este omogenitatea. Dacă mai vin cinci-șase jucători, putem să ne batem la play-off. Există progres și la tinerii jucători, dar trebuie să fim realiști, e diferență imensă de la juniori la liga a doua”, a declarat Călin Cojocaru.

AFC Chindia Târgovişte – CSM Slatina, AFC Progresul 1944 Spartac – CS Tunari și Clubul Sportiv al Armatei Steaua – CS Concordia Chiajna sunt meciurile ultimei etape ale Grupei B. Viitorul Târgu Jiu stă în această rundă. Partidele au loc sâmbătă, 11 mai.

Cătălin Pasăre